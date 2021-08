Campagne tegen seksuele intimidatie in Enschede van start: "Zou eigenlijk niet nodig moeten zijn"

Eind mei besloot de raad van Enschede al om seksuele intimidatie op straat strafbaar te gaan stellen. Dat besluit kwam een jaar na een petitie tegen seksuele intimidatie, die duizenden keren werd ondertekend. De stad zette in op meer cameratoezicht, gebiedsverboden en scherper toezicht in de probleemgebieden. Ook werd een publiekscampagne aangekondigd, die deze week van start is gegaan.

Statement maken

"We zijn deze campagne gestart om een statement te maken tegen seksuele straatintimidatie", vertelt Bastian Drees, ambtenaar veiligheid bij de gemeente Enschede. "Wij vinden dat seksuele intimidatie niet passend is in een stad als Enschede, vandaar dat we zijn begonnen met deze campagne."

Op tal van plekken in Enschede worden posters opgehangen met daarop de tekst 'Ben je oké?'. "Dit is de vraag die je kunt stellen aan mensen op het moment dat je seksuele straatintimidatie ziet. 'Ben je oké?' en vervolgens vervolgvragen als 'Wat is de snelste weg naar het station?'. Daarmee zorg je voor een gesprek, laat je de ander op z'n gemak voelen en daarmee voelt de dader zich genegeerd."

Overal in de binnenstad worden posters opgehangen:

Positieve reacties

Op straat in Enschede wordt positief gereageerd op de nieuwe campagne. "Ik denk vooral dat zulke posters er wel voor kunnen zorgen dat slachtoffers misschien eerder voor zichzelf opkomen", zegt een jonge vrouw. Haar vriendin daarop: "Ik vind het heel mooi dat ze de posters ophangen, maar het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Vaak hebben jongens niet in de gaten welk effect het op vrouwen heeft, omdat ze er zelf niet mee te maken hebben."

De publiekscampagne is bedacht door Rutgers, het Kenniscentrum voor Seksualiteit. De landelijke campagne richt zich eigenlijk op het uitgaansleven.

"Enschede neemt nu het initiatief om de campagne echt in de stad, in het straatbeeld, te laten zien om het ook in te zetten tegen straatintimidatie", zegt Maartje Puts van Rutgers. "Dat is voor het eerst. Maar Enschede is niet de enige gemeente die dat initiatief neemt. Ook in steden als Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn er initiatieven om ongewenst seksueel gedrag bespreekbaar te maken."

Vaak hebben jongens niet in de gaten welk effect het op vrouwen heeft Jonge vrouw

Hardere aanpak

Malkis Jajan, raadslid voor de VVD in Enschede, pleit al langer voor een hardere aanpak van seksuele intimidatie. Zijn voorstel om de intimidatie strafbaar te maken, werd eind mei aangenomen. "Ik hoop dat dankzij deze campagne mannen zich bewust gaan worden en ook gaan helpen als seksuele intimidatie plaatsvindt. Waar ik nu nog wacht, is het verbod op seksuele intimidatie. Dat moet er snel komen."

Naast de campagne, scherper toezicht en meerdere gebiedsverboden, staat er nu ook een oude caravan in de Enschedese binnenstad. "De caravan is bedoeld als mobiel wijkpunt, maar ook om een stukje toezicht te houden in dit gebied", zegt Bastiaan Drees van de gemeente.

Er is bewust gekozen voor een oude caravan, aldus Drees. "Want daarmee trek je de aandacht. Mensen vragen zich af wat we hier doen en dan ontstaat er een praatje. Dat is wat we willen: informatie krijgen die we voorheen niet zouden krijgen."