Langeler wil snel weg uit onderste regionen: "De druk zit er bij ons vol op"

Langeler baalde behoorlijk van de valse start van zijn ploeg. "We hebben goed gespeeld, er was een enorme drive, alles zat er goed in. Dan wil je ook een goed resultaat halen, maar dat is niet gelukt. Daar ben je de eerste dagen na zo'n wedstrijd doodziek van."

Aanknopingspunten

Van 'een nederlaag met perspectief' wil de Zwolse coach niets weten. "Aanknopingspunten zijn geen punten. In ons spelletje en in mijn job gaat het om punten. Als je dan een wedstrijd hebt waarin je gelijkwaardig bent, dan moet je ook wat halen. Dat hamer ik er steeds bij de jongens in."

Dan zal PEC Zwolle wat makkelijker moeten gaan scoren, want ook in de voorbereiding werd het net maar moeizaam gevonden. "Het is wel een aandachtspunt dat we meer rendement moeten halen uit het spel en de kansen die we krijgen", beaamt Langeler. "Eerder kregen we soms wel eens het verwijt dat we niet zo heel veel kansen kregen, maar ik vind dat we zondag voldoende mogelijkheden hebben gehad om een goal te maken."

Op voorhand lijkt NEC dan een prettige tegenstander, want de Nijmeegse promovendus ging zaterdag met 5-0 onderuit tegen Ajax. "In eerste instantie kreeg ik een beetje medeleven voor NEC", aldus Langeler. "Ze werden er in het eerste half uur helemaal af geblazen. Als je zo makkelijk kansen tegen krijgt, moet je heel snel schakelen naar wat anders. Dat deed NEC ook wel, maar pas na een half uur en bij een 5-0 stand."

Lastig

Toch verwacht Langeler morgen een lastig duel: "We hebben ook andere wedstrijden van NEC gezien. Het is best een goed aanvallend team. Ze hebben goede spelers en zijn op elkaar ingespeeld. Het is een ploeg van een goed Eredivisieniveau. Dat ze er tegen Ajax af gaan in de Arena, dat zal wel meer ploegen gebeuren."

Langeler mist in Nijmegen alleen rechtsback Sai van Wermeskerken, die revalideert van een zware knieblessure. Naar verwachting start PEC Zwolle met hetzelfde elftal dat zondag tegen Vitesse aan de aftrap stond.

Live op Radio Oost

Het duel in Nijmegen begint vrijdag om 20.00 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.