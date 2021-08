Protesten tegen nieuwbouw op es in Tubbergen nog steeds levend; rechter schort bomenkap op

Aan de rand van het dorp Tubbergen moeten in totaal 51 woningen worden gebouwd. Gezamenlijk vormen die huizen de nieuwe wijk De Esch. De komst daarvan is vanaf het eerste moment omstreden. Een aantal omwonenden vecht de plannen al drie jaar aan. Zij vinden het onverteerbaar dat er zoveel huizen komen op een uniek stukje natuur in het essenlandschap, waarvan het open karakter in hun ogen zoveel mogelijk behouden moet blijven. “Het essenlandschap is belangrijk, het wordt zelfs omschreven in het provinciale beleid”, legt Gerard Wolf uit, hij is een van de omwonenden die tegen de nieuwbouw is.

Het onkruid groeit welig op het terrein van het voormalige Tuincentrum Tubbergen, beter bekend als Tuincentrum De Esch. (Foto: RTV Oost)

"Raad van State is misleid"

In mei van dit jaar gaf de Raad van State echter toestemming om de huizen te bouwen op het 2,6 hectare grote perceel aan de Almeloseweg, waar tot 2012 een tuincentrum was gevestigd en een buitengebied met weilanden. "De Raad is misleid door de gemeenteraad", aldus Wolf. "Zij heeft de Raad van State ervan overtuigd dat er niet wordt gebouwd op de es zelf, terwijl wij vinden dat dit wel zo is.”

De gemeente steekt vooral in op inbreiding en transformatie woordvoerster gemeente Tubbergen

Wolf: “De Raad van State heeft in haar uitspraak zelfs expliciet vermeld dat er niet op esgronden, met haar beschermde status, mag worden gebouwd. De Raad van State is er in haar uitspraak vanuit gegaan dat gemeenteraad en haar vertegenwoordigers de waarheid spreken, doelend op de ambtseed die zij hebben afgelegd. De gemeenteraad stelde in de hoorzitting dat het bouwplan buiten de essen zou liggen. Dat is dus onjuist.”

Gerard Wolf is een van de bewoners die bezwaar heeft tegen de komst van de nieuwbouwwijk. (Foto: RTV Oost)

Een woordvoerster van de gemeente Tubbergen meldt dat er van misleiding geen sprake is, hetgeen de gemeente volgens haar al meerdere keren heeft gezegd. "In de bestemmingsplanprocedure is gebruik gemaakt van een kaart van de provincie waarop beschermde esgronden staan. Daarop is te zien dat het terrein van het voormalige tuincentrum De Esch geen esgrond is." Dit wordt volgens haar ook bevestigd door de positieve uitspraak van de Raad van State. "Hierin is de gemeente op elke grond in het gelijk gesteld en het bestemmingsplan is goedgekeurd."

Goed nieuws

Die positieve uitspraak van de Raad van State was voor de drie partijen die de nieuwe woonwijk ontwikkelen (Building Design uit Borne, Steggink Projecten uit Reutum en Weusthuis Makelaardij uit Tubbergen, red.) een enorme opsteker. "Zo ontzettend gaaf en trots dat we dit geweldige nieuws met jullie mogen delen. Zojuist ontvingen we een positief besluit van de Raad van State met betrekking tot het bestemmingsplan van De Esch! Het is een bevestiging dat we de plannen op een goede manier opgezet hebben. Eindelijk wordt het lange wachten beloond en kunnen we invulling gaan geven aan de wensen van de optanten!", luidde de tekst op Wonen in de Esch, de website met informatie over de nieuwbouw.

Wij zijn niet tegen woningbouw. Heus niet, we hebben het goede voor met de gemeenschap van Tubbergen Gerard Wolf, bezwaarmaker

De bedoeling was om direct na de bouwvakantie een aantal bomen op het beoogde bouwterrein te kappen. Daarvoor verleende de gemeente op 26 juli de vergunning. Door dit voornemen heeft de Zwolse voorzieningenrechter - in elk geval tijdelijk - een streep gezet, na een bezwaar tegen de vergunning dat onder anderen werd ingediend door omwonende Johan Kemperink. De voorzieningenrechter besloot dat de kap van de bomen moest worden uitgesteld. Hij wil namelijk eerst een rechtszitting over de kap laten plaatsvinden.

Niet tegen woningbouw

Het besluit van de rechter is voor Gerard Wolf een teken dat de strijd nog niet is gestreden. "Wij zijn niet tegen woningbouw. Heus niet, we hebben het goede voor voor de gemeenschap van Tubbergen. We begrijpen alleen niet waarom de gemeente zo halsstarrig vasthoudt aan het volbouwen van de es. Terwijl er elders in het dorp, op zogeheten inbreidingslocaties, voldoende mogelijkheden zijn om huizen te bouwen. Laten we het open karakter van het essenlandschap koesteren. Daar staat deze omgeving bekend om en wordt onomstotelijk beschreven in de Omgevingsvisie Provincie Overijssel 2017 Beken kleur."

Voor de gemeente Tubbergen is het terrein van het voormalige tuincentrum een goed voorbeeld van een inbreidingslocatie. "In de hele gemeente Tubbergen is veel vraag naar woningen. Daarom wordt in elk dorp van onze gemeente gebouwd", aldus de woordvoerster. "De gemeente steekt daarbij vooral in op inbreiding en transformatie. Plan De Esch is daarvan een mooi voorbeeld: het verwaarloosde terrein van een tuincentrum binnen de bebouwde kom van het dorp wordt herontwikkeld. Daarnaast wordt ook op andere plekken in het dorp Tubbergen gebouwd of liggen er bouwplannen."

Geen gehoor

Wolf en andere bezwaarmakers hebben het gevoel dat er vanuit de gemeente de afgelopen drie jaar nauwelijks naar hen is geluisterd. "We hebben ons gemeld bij het college. Gevraagd om gesprekken met de verantwoordelijke wethouder en de burgemeester. Maar we hoorden helemaal niets."

Wolf over zijn strijd met de gemeente Tubbergen:

"Vanwege de vakantieperiode is het begrijpelijk dat het niet is gelukt om een afspraak te maken met de collegeleden", zegt de woordvoerster. "Na de vakantie kan met gewoon een afspraak maken."

Wat hen ook steekt is een passage in document dat boven tafel kwam als resultaat van een WOB-verzoek door de groep bezwaarmakers. "Via dat verzoek kregen we correspondentie onder ogen tussen de provincie en de gemeente. Daarin stond: 'Advies om niet in gesprek te gaan met bewoners over het ontwerpbestemmingsplan.' Dat heeft ons pijn gedaan. Waarom wordt zoiets gezegd?"

Bomenkap opgeschort

RTV Oost vroeg architectenbureau Building Design uit Borne om een reactie op de zoveelste vertraging die hun bouwplan oploopt, ditmaal als gevolg van het opschorten van de kapvergunning. Het bureau heeft nog niet gereageerd. De gemeente Tubbergen ging hier wel op in. "Als er een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend tegen bomenkap, gaat de rechter daar vaak in mee omdat bomenkap onomkeerbaar is. In dit geval heeft de rechter dit ook gedaan. De kapvergunning is geschorst totdat de kapvergunning door de voorzieningenrechter inhoudelijk wordt behandeld. Die behandeling wachten wij gewoon af."