Gerechtshof laat verdachten crystal methlab Vroomshoop vrij, in tegenstelling tot rechtbank Almelo

Twee van de zes verdachten die zijn aangehouden voor betrokkenheid bij het crystal methlab in Vroomshoop, zijn op vrije voeten gesteld. Hun advocaten moesten wel naar het Gerechtshof om dat voor mekaar te krijgen, de rechtbank in Almelo wilde van vrijlating niets weten.

Verschillende strafpleiters zijn op z'n zachtst gezegd not amused dat de rechtbank in deze zaak niemand vrij wil laten. Vooral omdat de rechtbank in Amsterdam dat wel deed met de veronderstelde internationale organisatie achter verschillende labs, waaronder die in Vroomshoop. "Het is op z'n zachtst gezegd zuur", zegt één van de advocaten in de Vroomshoopse zaak.

Blij

De twee verdachten zijn nu wel op vrije voeten gesteld, omdat er volgens het Gerechtshof geen zicht is op een inhoudelijk strafproces. Er moeten nog veel getuigen worden gehoord, onbekend is hoe lang dat gaat duren. "We zijn blij dat het Gerechtshof met ons mee heeft gedacht", zegt raadsman Umut Ural van één van de twee vrijgelaten verdachten.

Komende week zal ook advocaat Jeroen Michels van de verdachte sportschoolhouder een hernieuwde poging doen om zijn cliënt vrij te krijgen. De sportschoolhouder zegt dat hij niet wist dat in zijn zaak een drugslab was gebouwd, hij dacht eerder aan een hennepplantage. Daarnaast kreeg hij doodsbedreigingen van de drugsbende die het lab bouwde.

Miljoenen aan meth

Het lab in de sportschool werd eind vorig jaar ontdekt. Er stonden genoeg grondstoffen om voor miljoenen aan de zwaar verslavende drug crystal meth te maken. Het lab was vernuftig weggestopt achter een boekenkast.

Leden van de internationale groepering die volgens justitie naast Vroomshoop, ook dergelijke methlabs heeft gebouwd in Gelderland, Zeeland, België en Duitsland, werden vorige maand door de rechtbank Amsterdam vrijgelaten. Ook daar duurt het nog lang voordat er een strafproces is. Veel rechtbanken, met name in het westen, kiezen er dan sneller voor om verdachten in afwachting van het eindproces in vrijheid te stellen.

De rechtbank in Almelo lijkt daar wat halsstarriger in te zijn. Advocaten uit het westen van het land komen geregeld met lood in de schoenen naar Twente, omdat ze naar eigen zeggen daar minder kans hebben op succes voor hun cliënten.