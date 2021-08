Waterleiding gesprongen in Hoge Hexel, water spuit uit de grond

Buurtbewoners zagen rond half tien water uit de straat omhoog komen. Niet veel later bleek het water op meerdere plekken uit de straat omhoog te spuiten. De brandweer heeft de Bekkenhaarsweg uit voorzorg afgezet. Monteurs van Vitens zijn in de omgeving op zoek naar het lek.

Het water komt via voegen in de weg omhoog (Foto: News United/ Floris Kayim)

De verwachting is het lek zich onder de weg bevind. In dat geval zal een deel van het asfalt open gezaagd moeten worden. Dit zal in de loop van de avond en nacht gebeuren, waarna de waterleiding kan worden afgesloten. Door het lek zitten momenteel 38 woningen zonder water. Hoelang de herstelwerkzaamheden gaan duren is niet duidelijk, maar Vitens gaat er vanuit dat het lek in de ochtend hersteld zal zijn.

In de omgeving van Hoge Hexel wordt momenteel een deel van de waterleiding vervangen. Of deze werkzaamheden te maken hebben met de leidingbreuk is niet duidelijk.