CBR wijt lange wachttijden niet alleen aan zichzelf: "Zoek wel de goede rijscholen"

Als je het theorie-examen voor je rijbewijs wilt doen, moet je daar in Overijssel soms nog maanden op wachten. Het CBR heeft vanwege de beide lockdowns ruim 450.000 theorie-examens moeten schrappen en die wachtlijsten zijn nog lang niet weggewerkt.

'Zoek een goede opleider'

CBR-directeur Alexander Pechtold vindt dat er ook voor rijscholen en de leerlingen zelf een rol is weggelegd om die wachtlijsten terug te brengen. "Ik ben kritisch als het gaat om de slechtere rijscholen, maar gelukkig zijn de meeste rijscholen hartstikke goed. Soms is het ook de leerling die tegen een opleider zegt: je boekt me nu in voor een examen, anders ga ik wel naar een andere rijschool."

Pechtold roept leerlingen en hun ouders op om kritisch naar een goede opleider te zoeken. "Want die kan je goed begeleiden naar wanneer je examengereed bent. Ik zie sommige rijscholen ook stunten met prijzen van 28 euro per uur. Een taxi is voor een uur duurder en bij rijles krijg je ook nog onderwijs. Kijk niet alleen naar de goedkoopste, maar ook naar welke je het beste begeleidt naar de examens toe."

De CBR directeur vervolgt: "Een goede opleider helpt je met de zoektocht naar het goede moment voor je theorie-examen. En misschien wat vooruitplannen. Dat je na het halen van je theorie-examen direct ook weet wanneer je je praktijk kunt plannen."

Wachttijden voor theorie-examen

Met name in de grote steden kunnen de wachttijden voor het doen van je theorie-examen flink oplopen. Maar wat volgens Pechtold ook niet helpt, is dat een op de tien mensen niet op komt dagen bij theorie-examens. "Dan hebben mensen wel 37 euro betaald voor het theorie-examen, ze houden een schaars plekje bezet, maar komen niet opdagen."

Pechtold wijst er daarentegen op dat het slagingspercentage van de theorie-examens wel met een paar procent gestegen is, tot 55 procent. "Dat is niet de verdienste van het CBR, maar de verdienste van de rijscholen, die mensen pas sturen als ze echt examengereed zijn."

