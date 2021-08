Verwachte piek Overijsselse voedselbanken blijft uit, ongekende daling in Enschede

Ze hadden in Almelo een stijging van zo'n vijftig procent verwacht ten opzichte van afgelopen winter. Toch zien ze nu, tot hun eigen verbazing, een daling van het aantal huishoudens dat aanklopt met de vraag om eten. "We zien elke week hier zo'n tien nieuwe gezinnen zich melden, maar datzelfde aantal schrijft zich ook per week uit. Het is voor ons nog onduidelijk hoe dat kan", zegt voorzitter Henny Ganseman.

Redenen onbekend

"Mogelijk komt het omdat de overheid nog steeds coronasteun aan bedrijven geeft, waardoor bedrijven niet omvallen. Er komen dus ook geen werknemers op straat te staan. Dat verklaart waarom er minder aanmeldingen zijn, maar niet waarom er ook nog steeds zoveel gezinnen uitgeschreven worden."

We denken dat er nog steeds veel schaamte is Munda Bouwmeester, Voedselbank Deventer

Om achter die reden te komen worden nu 'exit-gesprekken' gevoerd. "We vragen nu actief waarom mensen de voedselbank niet meer nodig hebben. We hopen dus binnenkort inzichtelijk te krijgen waar deze daling vandaan komt."

Ongekende daling in Enschede

Ook bij de Voedselbank Enschede-Haaksbergen verbazen ze zich. "We zien hier een daling van zo'n 700 huishoudens naar zo'n 350 huishoudens. Dat is een ongekende daling. Ook onverwachts, landelijk zie je dat grote steden juist gestegen zijn. Zo is Amsterdam geëxplodeerd qua aantal huishoudens dat de voedselbank nodig heeft", zegt voorzitter Ruud Gardenbroek.

In Hengelo zien ze een soortgelijke trend. Waar er in maart 2020 nog wekelijks 360 kratjes werden uitgedeeld, zijn dat er nu nog maar 280. Naar de exacte reden van de daling is het gissen, zegt voorzitter Han Eulderink: "Kennelijk draaide de economie toch beter dan we verwachtten en hebben mensen weer werk gevonden."

Schaamte

De daling van het aantal klanten van de voedselbank klinkt als erg goed nieuws. Toch plaatsen ze daar in Deventer wel een kanttekening bij. "We denken dat er nog veel meer mensen zijn die eigenlijk de voedselbank nodig hebben, maar hier niet aan durven te kloppen door bijvoorbeeld schaamte", zegt voorzitter Munda Bouwmeester. "Mensen vinden het toch nog heel vervelend om hier te komen en ze durven het al helemaal niet aan mensen te vertellen. Terwijl, als ze hier eenmaal zijn, zijn ze super blij."

In Almelo en Deventer waren ze klaar voor de piek, maar die bleef uit.

Niet overal is nu sprake van een daling. Zo is de situatie in Zwolle en Kampen gelijk gebleven en zien ze in Deventer nog wel een kleine stijging. "De situatie is praktisch hetzelfde gebleven als voor de coronacrisis. Dan daalt het een beetje en later stijgt het weer een beetje, maar over de gehele lijn gezien is de situatie onveranderd. Die stijging bleef dus uit. Gelukkig, want eigenlijk zou de voedselbank natuurlijk helemaal niet nodig moeten zijn", zegt Wim Fijn van Voedselbank Kampen.

'Stijging sluiten we niet uit'

De coronacrisis is nog niet voorbij en de staatssteun voor bedrijven zal ook een keer wegvallen. Een piek is later dit jaar, of volgend jaar, dus niet uitgesloten. "Mogelijk komt die piek er nog", beamen de voorzitters van Enschede-Haaksbergen en Almelo. "Maar die zal niet meer zo hoog worden als we nu verwacht hadden. Je hoort en leest wel dat er nog bedrijven om gaan vallen en dat zal impact hebben op huishoudens."

Ganseman van Almelo vult aan: "We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt en flinke investeringen gedaan om de verwachte piek aan te kunnen. Mocht er dus nog een kleine piek volgen later dit jaar, zijn wij er helemaal klaar voor."