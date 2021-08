Scholen weer open; er gelden nog wel coronaregels

Er gelden nog steeds meerdere coronaregels in en rond de scholen. Zo moet iedereen op de middelbare school onderling anderhalve meter afstand houden en is het verplicht om in de gangen een mondkapje te dragen. De kantines van de middelbare scholen moeten voorlopig dicht blijven.

Leraren en leerlingen die volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus hoeven niet meer in quarantaine als in contact zijn geweest met een besmet persoon. Verder moeten niet-gevaccineerde leerlingen en leraren twee keer per week een zelftest doen.

Basisscholen

Op de basisscholen zijn er voor de kinderen geen beperkingen. Ze hoeven geen afstand te houden. Leerkrachten en de andere volwassenen op de basisschool moeten onderling wèl afstand houden.

In Wierden druppelen de eerste leerlingen vanaf 8 uur binnen bij basisschool De Widerode. Verslaggever Sander Jongsma wacht ze er vanochtend op. Of ze er zin in hebben? Een paar vroege vogels stamelden "ja hoor". Het klonk nog niet heel overtuigend, maar dat kan aan het vroege tijdstip liggen en daar gaan de leerkrachten vandaag vast iets aan doen.

Bij basisschool De Widerode in Wierden zijn ze er klaar voor (Foto: RTV Oost / Sander Jongsma)

Gouden weken

En eenmaal binnen blijkt dat er inderdaad van alles aan wordt gedaan. De Widerode kent de 'gouden weken' een introductieprogramma van tien weken om scholieren te laten wennen door middel van spelletjes in combinatie met onderwijs. In groep vier was het al meteen raak. Daar werd de verjaardag van een leerling die 7 is geworden gevierd. In deze groep een enthousiast "jaaaaaa" als antwoord op de vraag of ze er weer zin in hebben om naar school te gaan.

Het schooljaar is begonnen (Foto: RTV Oost / Sander Jongsma)

Ook directeur Peter Baars van De Widerode heeft er zin in. Klaar voor de start: alle 25 collega's zijn gevaccineerd, met een nieuwsbrief zijn alle ouders de afgelopen week op de hoogte gebracht van de nu geldende coronaregels en hij heeft ook nog eens extra mensen beschikbaar voor de lessen, omdat de school meer geld heeft gekregen door de NPO gelden. Het lijkt een vliegende start van het nieuwe schooljaar 2021-2022.