250 Cokesnuivers uit Zwolle krijgen sms'je van politie: 'Ik was terughoudend om 'm te openen'

'Je hebt een sms ontvangen omdat jouw nummer voorkomt in een telefoon van een coke-dealer', begint het sms'je dat vandaag de deur uit gaat. 'Je zal als ouder zien dat een dealer en een gebruiker elkaar treffen in de speeltuin waar je kind speelt. Of dat er wordt geschoten in je straat vanwege een conflict op de cocaïnemarkt.'

Hoeveel mensen klikken op de link?

Vervolgens staan er verschillende linkjes in de tekst, die leiden naar ervaringsverhalen en adressen van hulpverleners. Maar klikken mensen daadwerkelijk op de links?

Volgens de politie wel. Hoewel niet bekend is hoeveel ontvangers daadwerkelijk hulp hebben gezocht, kan de politie wél een en ander afleiden uit bezoekcijfers van de website.

De cijfers:

Vanuit de sms gingen 350 personen naar de homepage.

Zeventig klikten door naar de pagina's voor hulpverlening.

Acht personen hebben direct vanaf de site met één van de hulpverleners gebeld.

Honderd bezoekers klikten door naar de twaalf stappen / zelfhulpgroepen.

Volgens Cocaïne Anonymus (één van de zelfhulpgroepen) was er een sterke toename in WhatsApp-vragen na de sms-actie.

Vanaf de start van de actie zijn er tot nu drieduizend unieke bezoekers.

'Terughoudend om te openen'

Via de website liet een ontvanger deze anonieme reactie achter: "Ik vind dit oprecht een klasse actie om mensen die ermee in aanraking zijn geweest erop te attenderen dat er aan de achterkant veel problematiek bevindt. De fijne lijn tussen recreatief en ondersteuning is voor veel mensen troebel en lastig. (...) Ik was wat terughoudend om dit bericht te openen, maar besef dat ik persoonlijk weinig tot niks te verbergen heb."

De sms-bom is een actie van de politie Oost-Nederland, gemeente Zwolle RIEC Oost-Nederland en OM Oost-Nederland.