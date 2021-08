Film over Deventer Moordzaak gaat vooral over 'fake news toen dat nog niet zo bekend was'

"Ik moet ook oppassen dat ik niet te snel mijn oordeel klaar heb. Ik ben scherper op mezelf, als ik iets meekrijg dat ik dat niet maar klakkeloos herhaal." Hoofdrolspeler Fedja van Huêt geeft precies aan waar de film De Veroordeling, over de Deventer Moordzaak, vooral om draait: fake news. De verfilming van het boek van journalist Bas Haan over de moordzaak gaat 2 september in première.

Voor de moord op de Deventer weduwe Wittenberg, in 1999, werd boekhouder Ernest Louwes uiteindelijk veroordeeld tot 12 jaar cel. Maar door een campagne van onder meer Maurice de Hond werd klusjesman Michaël de Jong lange tijd als dader aangewezen, iets dat hem voor het leven beschadigde.

De film is zoals gezegd gebaseerd op het boek De Deventer Moordzaak - Het Complot Ontrafeld van journalist Bas Haan. Hij zat als journalist van Netwerk dicht op de ontwikkelingen rond de moordzaak. Zijn conclusie nu: "Dat beeldvorming en manipulatie met feiten ongekend gevaarlijk is. Dat is iets dat 15 tot 20 jaar geleden al gebeurde, zie dit verhaal, maar wat toen nog niet erg bekend was. Maar inmiddels is het een van de belangrijkste onderwerpen in het dagelijks leven."

De rol van Haan wordt gespeeld door Fedja van Huêt.

Leven naar de kloten

"Dat er een hele campagne is gecreëerd door mensen om iemand van moord te beschuldigen, die aangetoond heeft dat hij het niet gedaan kan hebben", verbaasd producent Joram Willink zich over het verhaal van De Jong. "Als je dat over je heen krijgt en je kan je niet verdedigen, dan gaat je leven naar de kloten. En dat is dus echt gebeurd."

De film draait dan ook niet zozeer om de moordzaak, maar vooral hoe omgegaan wordt met beweringen, hoe om te gaan met bewijs en weten wanneer iets wel of niet klopt.

De film zou eigenlijk vorig jaar al in première zullen gaan, maar dat werd uitgesteld. Volgende week, op 2 september, is de film in de Nederlandse bioscopen te zien.