Heracles zonder Blaswich, Rente en Bakboord op jacht naar eerste punten

In de eerste wedstrijd van het seizoen ging Heracles vorige week in eigen huis onderuit tegen PSV. Ondanks dat die ploeg een kampioenskandidaat is, baalden spelers en staf deze week dat er niet meer in zat. "Teleurstelling. De jongens dachten echt dat ze een goede kans hadden tegen PSV", zegt trainer Frank Wormuth. We hebben in de eerste helft ook duidelijk gezien dat we echt een kans hadden. We hebben niets weggegeven, ja één kans en dat was direct een doelpunt. Dat is de kwaliteit van PSV. En met die teleurstelling zijn ze de tweede helft ingegaan. En daarin hebben ze niet de intensiteit gehad waarmee ze normaal wel kunnen spelen. Daar hebben we over gesproken en we hebben aan details gewerkt voor de komende wedstrijd."

Rust aan de bal

"We moeten als we de bal veroveren meer rust nemen. Dat komt ook omdat het een jonge ploeg is. De ervaren spelers staan voorin, Vloet en Bakis. Die zijn te ver weg. De jonge spelers staan op het middenveld en in de achterhoede en die hebben de rust niet gehad. Daar hebben ze van geleerd en nu moeten we dat in de komende wedstrijden ook gaan doen."

Ander Sparta

Sparta is dus de komende tegenstander. Die ploeg verloor in de eerste ronde kansloos van FC Utrecht, maar Wormuth verwacht een ander Sparta. "Ik heb een Sparta gezien zoals ik ze niet ken. Waarom weet ik niet. Ik denk dat ze thuis met veel supporters erachter anders gaan spelen."

RTV Oost

Het duel tussen Sparta en Heracles begint morgen om 20.00 uur en is te volgen in De Oosttribune op Radio Oost en onze online kanalen.