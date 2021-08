Deventer bewijst laatste eer aan markante inwoner Hans Wind (58)

De markante Deventenaar was een graag geziene gast in de Deventer binnenstad en was door zijn opvallende hoed vaak niet te missen. Wind zette zich voornamelijk in om de burger een stem te geven in de lokale politiek.

Camera's in binnenstad

Dit deed hij de laatste jaren vooral door op social media mee te praten over het wel en wee binnen zijn Deventer. Zo zette Hans Wind zich vorig jaar nog in voor het plaatsen van camera's in de binnenstad. Alles om het leven van de medemens een stukje veiliger te maken.

Mede door zijn betrokkenheid binnen de stad, werd Wind in 2014 door toenmalig burgemeester Andries Heidema benoemd tot ‘sociaal ambassadeur’. Een titel die Hans Wind sindsdien met trots droeg. "Hans stond er om bekend behoorlijk kritisch te zijn op de politiek. Maar de mensen die hem kende, weten dat hij een hartje van goud had, " vertelt een van de belangstellenden op het Grote Kerkhof.

Hans Wind kreeg een passend eerbetoon op het Grote Kerkhof in Deventer (Foto: RTV Oost/Milan Keskin)

Laatste eerbetoon

Om 15.00 uur maakte Wind zijn laatste rondje door het centrum van zijn geliefde Deventer. Onder toeziend oog van onder meer politici, vrienden en familie kreeg Wind zijn laatste eerbetoon.

Belangstellenden kwamen zelfs vanuit Rotterdam om Hans de laatste groet te brengen. "Ik ben bezig met een boek over Deventer en Hans is een van de personages. Toen ik hem een jaar geleden leerde kennen, vond ik hem zo bijzonder. Sindsdien hebben wij contact gehouden. Ik had hem graag het boeken willen overhandigen. Helaas mocht het niet zo zijn," zo vertelde een van de aanwezigen. Zij vervolgt: "Hans was zo trots op zijn stad en zijn zoontje van achttien. Het was echt een liefdevolle man. Echt bijzonder."

Na de erehaag op het Grote Kerkhof is Hans Wind in besloten kring gecremeerd.