Stripspektakel Kampen gaat door, andere evenementen nog in onzekerheid

Terwijl andere evenementen in de provincie vanwege corona worden afgelast, gaat het stripspektakel in Kampen morgen wèl van start. Het blijft puzzelen voor de veiligheidsregio, want welk evenement kan wel door gaan en welke niet? De veiligheidsregio bepaalt zelf wat wel of niet veilig is en daarin worden soms andere keuzes gemaakt ten opzichte van andere veiligheidsregio's.

Paul Reichenbach, voorzitter van het Kamper Stripspektakel, is blij dat 'zijn evenement' eindelijk weer doorgaat. Twee keer moest het spektakel worden afgelast vanwege corona. De huidige editie wordt verplaatst van de binnenstad naar het stadspark, om de bezoekers met een soort eenrichtingsverkeer langs de stands te leiden.

Reichenbach: "We hebben tachtig kramen met handelaren, maar er zijn ook tal van striptekenaars aanwezig waar je je stripboek kan laten signeren." Volgens hem zijn er voor de bezoekers eigenlijk niet zo veel beperkingen. "Het enige is dat we met een tijdslot werken. Er mogen maximaal 500 mensen op het terrein, en die mogen maximaal 45 minuten op het terrein aanwezig zijn. We vragen de mensen dan ook om zelf op de tijd te letten en door te lopen. We doen bij de ingang niet aan een gezondheidscheck via de corona-check-app, we vertrouwen erop dat mensen zelf thuis blijven als ze ziek zijn."

Twee maten?

Dat het Stripspektakel een vorm heeft gevonden die door de Veiligheidsregio IJsselland en de gemeente Kampen als verantwoord wordt gezien is mooi, maar veiligheidsregio's hanteren geen eenduidige maatstaf.

Dat bleek toen de Hellendoorn Rally van de Veiligheidsregio Twente te horen kreeg dat er aanvullende eisen aan hun plan werden gesteld, terwijl de Vechtrally (die weer onder de Veiligheidsregio IJsselland valt) met een zelfde plan wel door mocht gaan. Dat roept de vraag op of er met twee maten wordt gemeten.

'Geen afvinklijstje'

Volgens Bianca de Greef, woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland wordt zeer zorgvuldig naar de plannen gekeken. "Het is altijd maatwerk, het is geen afvinklijstje. Het is altijd op basis van het plan van de organisatie. Je moet je voorstellen dat de gemeente advies van ons vraagt en wij vanuit onze discipline kijken of het valt binnen de regels voor corona, we kijken wat de risico's zijn en stemmen dat onderling met elkaar af. En dan brengen we advies uit aan de gemeente."

Er is geen overleg tussen de veiligheidsregio's onderling over specifieke aanvragen. Er kan dus verschil zijn hoe twee verschillende veiligheidsregio's naar gelijksoortige evenementen kijken. "Ja dat kan. Evenementen zijn nooit hetzelfde. Er is altijd een andere situatie, een andere omgeving, andere factoren die een rol spelen", zegt De Greef.

In tegenstelling tot de Veiligheidsregio IJsselland wilde de Veiligheidsregio Twente niet ingaan op deze kwestie.

Fijn

Voor het Stripspektakel is het in elk geval eindelijk weer feest. Reichenbach: "Het is een heel fijn gevoel dat we eindelijk weer van start kunnen. We hadden vorig jaar ook een mooi programma dat we helaas moesten afblazen, maar nu kunnen we eindelijk weer van start."