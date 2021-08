Duizenden bezoekers op eerste dag van aangepast Corso Sint Jansklooster

Het dahliafestijn ziet er vanwege de coronaregels anders uit dan andere jaren. Er is geen rondgang met wagens, maar de creaties staan tentoongesteld rondom het dorp. Bezoekers kunnen vrijdag en zaterdag met de auto, of nog beter op de fiets een route afleggen van 16 kilometer. Vrijdagmiddag maakten daar meteen duizenden mensen gebruik van.

Toch 'Corsogevoel'

Hoege Heetebrij, voorzitter van de Christelijke Oranjevereniging, de organisator van het corso, is meer dan tevreden: “Ik dacht van tevoren dat ik wat minder het ‘corsogevoel’ zouden hebben omdat het wat kleiner is dan andere jaren. Maar dat is niet het geval. Ik sta hier met kippenvel naar te kijken. Die blije gezichten van al die bezoekers maken ons als organisatie trots.”

Auto's rijden af en aan langs de corsowagens. (Foto: RTV Oost / Robert Jansema)

Dat er zoveel publiek naar het dorpje zou komen, had Heetebrij zelf ook niet verwacht: “Dit had ik twee tot drie weken geleden echt niet durven dromen. Zo veel publiek, zo veel deelnemers, dat is super. We doen als dorp waar we goed in zijn en het is mooi om te merken dat we daarmee zoveel kijkers trekken.”