Hahn denkt stiekem aan 'stuntje' in De Kuip: "Anders kun je beter niet gaan"

Er wacht komende zondag een behoorlijke klus voor Go Ahead Eagles. De Deventenaren, die vorige week onderuit gingen in de openingswedstrijd tegen Heerenveen, gaan in Rotterdam op bezoek bij het goed presterende Feyenoord.

Trainer Kees van Wonderen beschikt in De Kuip over een fitte selectie. Ook verdediger Joris Kramer is hersteld van zijn liesblessure en maakt waarschijnlijk zijn opwachting in de Deventer wedstrijdselectie.

Magische Kuip

Veel spelers van Go Ahead zullen aanstaande zondag voor het eerst het veld in het Rotterdamse stadion betreden. "De Kuip kan magisch zijn", weet Van Wonderen maar al te goed. "Uiteraard hebben we het daar over gehad, maar het is vooral iets wat je moet ervaren. En waarvan je vooral niet moet gaan wankelen. Feyenoord zit nu in een fase waarin ze de boel goed op de rit hebben. De afstemming zit al vroeg in het seizoen goed in elkaar en dat is heel knap."

Hahn

Voor doelman Warner Hahn betekent het duel met Feyenoord een weerzien met zijn oud-werkgever. "Ze maken een goede indruk. Het is heel leuk om naar te kijken. Ze spelen goed voetbal, zitten er kort op en maken veel goals. We kunnen aan de bak en het is een nieuwe uitdaging voor ons om te kijken hoe we erop staan", vertelt de sluitpost. Toch wil Hahn zich niet op voorhand al gewonnen geven. "Een stuntje moet je altijd voor gaan. Anders kan je beter niet gaan. Maar dat het lastig wordt, weten we allemaal wel."

Radio Oost

De wedstrijd tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles begint zondag om 14.30 uur en is live te volgen op Radio Oost en via onze online kanalen.