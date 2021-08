Minister Blok (EZ): 'Geen extra onderzoek naar afvalwaterinjectie'

Blok noemt het de verantwoordelijkheid van de NAM zelf om de installaties en putten op een veilige manier te exploiteren, maar zegt er in één adem bij dat de afvalwaterinjectie onder verscherpt toezicht staat van het Staatstoezicht op de mijnen (SodM). Dat is volgens de minister voldoende.

Afvalwaterinjectie in Rossum (Foto: RTV Oost)

GroenLinks vroeg om opheldering na alle ophef over de problemen met de injectieputten die is ontstaan naar aanleiding van een breuk in de buitenbuis van injectieput ROW 2 bij Rossum. Dat gebeurde in 2017, maar er werd doorgepompt tot 2019. Omdat bleek dat de NAM nalatig is geweest in het eigen onderzoek en gemeten afwijkingen in de druk in de buis niet aan de toezichthouder had doorgegeven, werd de afvalwaterinjectie onder verscherpt toezicht geplaatst van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

2 van de 10 putten nog in gebruik

Inmiddels zijn van de oorspronkelijk tien putten in Noordoost-Twente er nog maar twee in gebruik. Die zijn volgens het Staatstoezicht betrouwbaar genoeg om afvalwater in te injecteren, maar moeten wel regelmatig worden geïnspecteerd. Een derde put (ROW 7, die pal naast de gesloten put ROW 2 ligt, red) werd recent buiten gebruik gesteld en mag pas weer worden gebruikt als NAM heeft aangetoond dat die veilig is èn wanneer dat door de SodM wordt bevestigd.

Hoe zit het met de afvalwaterinjecties? (tekst gaat verder onder de video)

Begin juli vroeg een meerderheid van Provinciale Staten in Overijssel om een sluiting de injectieputten. Dat bleek niet meer dan signaalpolitiek, omdat niet de provincie maar

het Rijk bevoegd gezag is. GroenLinks Kamerlid Bromet stelde daarop vragen aan minister Blok van Economische Zaken.

Voorafgaand aan deze vragen kwam via een WOB-verzoek naar buiten dat de NAM meeschrijft aan de beantwoording van Kamervragen over dit onderwerp. Daarover schrijft de minister aan Bromet: "Ik hecht eraan dat de beantwoording correct, begrijpelijk en feitelijk juist is. Daarom worden mijn antwoorden op Kamervragen over specifieke situaties regelmatig voorgelegd aan de partijen waarover de Kamervragen gaan."

Dat voorleggen van de antwoorden gebeurt overigens niet alleen aan de NAM, maar ook aan toezichthouder SodM, de provincie Overijssel en de gemeente Dinkelland. Ondanks al dat meedenken is er uiteindelijk maar één verantwoordelijk: