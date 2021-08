Schuldbewuste Van Polen hekelt repeterend verhaal: "We maken heel moeilijk doelpunten"

Het seizoen in de Eredivisie is pas twee wedstrijden oud, maar de kopzorgen lijken bij PEC Zwolle nu al aanwezig. De club uit de provinciehoofdstad ging vrijdagavond kansloos onderuit bij NEC (2-0) en dat leverde na afloop een bedrukt gezicht op bij aanvoerder Bram van Polen, die langzamerhand moedeloos wordt van het gebrek aan effectiviteit bij de Zwollenaren.

"Continu voetballen tot de zestien is leuk, maar het gaat uiteindelijk wel om goals maken. Dat is gewoon echt wel iets waar we tekort in schieten", betoogde Van Polen. "Ik denk dat wij vandaag meer gecreëerd hebben, maar wij maken heel moeilijk doelpunten. En het lijkt wel of iedere kans tegen er meteen ingaat. Zij hebben vier keer richting goal geschoten en wij zeventien keer."

Fout bij openingstreffer

De routinier was schuldbewust na zijn fout bij de openingstreffer. "Ze komen snel op 1-0 door een fout van mij. We spelen ze daarmee in de kaart. Ik moet die bal gewoon hebben, ik weet niet wat er gebeurde dat de bal er zo doorheen glipte. Het veld was nat, maar dat is geen excuus. Gewoon een domme fout", vervolgt hij. "Het is om moedeloos van te worden, want we kunnen ons geen fouten veroorloven. Anders gaan wij echt geen wedstrijden winnen, voor mijn gevoel."