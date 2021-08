GroenLinks-voorzitter Deventer blijft achter omstreden tweet Afghanistan staan: "Het kan altijd erger"

Voorzitter Saskia van der Elst van GroenLinks Deventer-Salland blijft ondanks excuses achter haar tweet staan waarin ze stelt dat de situatie in Afghanistan nog wel meevalt. "Het is ongelukkig geformuleerd, maar ik sta nog steeds achter mijn tweet. Het was een observatie, die koel en nuchter is, van wat ik op televisie zag", legt Van der Elst uit.

De voorzitter twitterde vorige week zondag op persoonlijke titel over de situatie in Afghanistan. "Het valt mijns inziens wel mee. Ik zie niet veel geweld. De Taliban geniet steun van de lokale bevolking", schreef ze onder andere. Op het bericht reageerden veel mensen verbaasd, omdat de situatie in het land met de dag onrustiger wordt.

Geen geweld

Dat haar tweet zoveel emoties opriep, raakt Van der Elst. "Ik wil mijn excuses aanbieden, maar ik blijf achter mijn tweet staan. Die tweet kwam voort uit een observatie van iets wat ik op televisie zag. Ik zag en zie geen bombardementen, raketaanvallen of veldslagen. Geen bloedige burgeroorlog, zoals we die wel zien in Libië, Syrië en Irak."

Dat er duizenden mensen het land zijn ontvlucht, of willen vluchten, zegt haar niet zo veel. "Uiteraard zijn er altijd mensen die vluchten. En als je gevaar loopt, heb je het recht om te vluchten. Maar er is onderhandeld tussen de Taliban en lokale leiders. De partijen waren niet voor niks eerst in conflict met elkaar."

'Kan erger'

Ondanks dat Van der Elst weinig vertrouwen in de Taliban heeft, blijft ze erbij dat de situatie niet extreem is. "Ik kijk niet naar menselijk leed op individueel niveau maar naar het grote plaatje. We zien geen plat gebombardeerde infrastructuur en de voorzieningen werken gewoon, zoals drinkwater. In Syrië en Libië gaat het om miljoenen mensen die geen dak meer boven hun hoofd hebben. Er zijn verschillende gradaties van leed. Het kan altijd erger in Afghanistan."

Wel beseft ze dat ze haar mening wat voorzichtiger had kunnen formuleren. En dat ze veel Afghaanse Nederlanders en veteranen gekwetst heeft. "Daarom heb ik mijn tweet ook verwijderd. Ik mag mijn mening vormen, maar zal me de komende tijd terughoudend opstellen."