Haaksbergenaar die 'rugwervel van zijn vriendin brak' denkt dat ze snel terugkomt: 'Ik verwacht een belletje'

De man zou zijn vriendin, moeder van zijn kinderen, in de periode van 2016 tot 2019 mishandeld hebben. Ook zou hij haar met een mes hebben bedreigd en verschillende deuren in huis kapot hebben geslagen. Tijdens de rechtszaak toonde de man zich zo opstandig dat er extra politiemensen werden opgetrommeld.

Ik herinner liever de mooie dingen Verdachte

De problemen van het stel waren al langer bekend bij de politie en hulpverleners. Regelmatig moesten politiemensen ingrijpen als het in de Haaksbergse woning weer eens knapte. Ondanks gesprekken met hulpverleners, deed de vrouw geen aangifte.

De man werd begin 2019 opgepakt nadat hij zijn vriendin met een pistool had bedreigd. Volgens de man was het een luchtdrukpistool, dat niet geladen was. Hoe dan ook, het incident was voor de vrouw de druppel die de emmer deed overlopen.

In rug getrapt

Ze deed aangifte en vertelde dat de man haar in 2018 zo hard in de rug trapte, dat er een rugwervel brak. Tegen een huisarts durfde de vrouw dat destijds niet te zeggen. Haar smoes: er was een vol blik verf op haar rug gevallen.

De man zei tijdens de rechtszaak dat hij de meeste negatieve dingen uit zijn relatie niet meer wist. "Weggedrukt", aldus de man. "Ik herinner me liever de mooie dingen."

Van gezinswoning naar daklozenopvang

Van al die 'mooie dingen' is weinig meer over. De man raakte na zijn aanhouding alles kwijt. Zijn onderdak, gezin en spullen. Alles is weg sinds de vrouw uit de woning trok om zich ergens anders in Nederland te verstoppen. De man woont inmiddels in een Brabantse daklozenopvang.

De man was 'ziekelijk jaloers', zei de vrouw. Zo droomde hij ooit dat ze was vreemdgegaan. Daarop geloofde hij dat de vrouw inderdaad was vreemdgegaan.

Als gevolg van de jarenlange mishandelingen en dreigementen heeft ze een posttraumatische stressstoornis opgelopen. Daarnaast heeft ze nog dagelijks pijn van de trap in haar rug. Ze wil zo'n 9000 euro aan schadevergoeding van de 39-jarige.

'Ze komt wel terug'

Naast de celstraf en de boete, eist het OM een contactverbod en dat de man zich laat behandelen voor zijn agressieprobleem. De verdachte is in ieder geval niet van plan zich aan het contactverbod te houden. Al was het maar omdat hij nog steeds een belletje van zijn ex verwacht, waarin ze zegt dat ze hem terug wil. "Dan neem ik zeker wel op", aldus de verdachte.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.