Voormalige Bökkersgitarist begint eigen galerij

Erik Neimeijer vertelde in het radioprogramma Ziezo Zaterdag dat hij altijd al schilderde, maar dat het stoppen van de band, in combinatie met het wegvallen van optredens tot gevolg had dat hij meer ging schilderen. En hij ging steeds meer verkopen, met name via social media (Facebook, Instagram).

Londen, Madrid, New York

Op de vraag waaraan het succes van zijn schilderijen te danken is, zegt Neijmeijer: "Galeries all over the world zoeken tegenwoordig via met name social media naar talent. Dan maakt het eigenlijk ook niet uit waar je vandaan komt, maar je moet dan wel zichtbaar zijn op die media. Kennelijk viel ik op en in de smaak". Hij vervolgt: "Ik heb momenteel schilderijen hangen in Londen en Madrid en in het najaar kom ik in een galerij in New York te hangen".

Maartje de Vries en Erik Neijmeijer (Foto: Maartje de Vries)

Méér dan een galerij

Erik Neimeijer wil méér zijn dan een galerij. "Het is een ruim pand, hoog en met een vide. En er staat een piano. Het is de bedoeling om er culturele avonden en evenementen te houden, met lezingen, met muziek, exposities, literaire avonden. Er kan ongeveer vijftig man publiek in. Zo komt dit najaar Harry de Winter (voormalige tv-maker en popmuziekkenner, red.) hier exposeren. Hij maakt ontzettend leuke kunst, onder meer diorama's."

Tijdens de opening exposeert Robert Westra, (huisfotograaf van Bökkers) in de galerij, daarnaast de Spaanse schilder Lupo Sol, de Amsterdamse fotografe Patricia Steur en Maartje de Vries (partner van Neimeijer) heeft er haar houten beelden tentoongesteld.

De Erik Neimeijer Gallery is elke vrijdag en zaterdag geopend van 11 tot 17 uur en is te vinden aan de Willem Alexanderstraat in Nijverdal, tegenover theater ZININ.