De Molukse kwestie doet na 70 jaar nog pijn in Staphorst; komt er erkenning?

De tranen komen snel als Dominggoes Manuputtij (74) bij het graf van zijn ouders Jacob en Jacoba staat. Hij bidt en praat vaak bij de laatste rustplaats in Rouveen. Dat er stemmen opgaan om de Molukse graven in Staphorst een beschermde status te geven, vindt hij geweldig. Een eerbetoon, voor mensen die weinig spraken over het leed dat ze met zich meedroegen.

Dominggoes komt vaak bij het graf van zijn ouders. Even schoonmaken, een bloemetje neerzetten en bidden in het Maleis. De handen gevouwen, de ogen gericht op de namen van papa en mama.

'De Heer is mijn herder', staat erop de steen. "Het geloof was belangrijk voor mijn ouders en ook voor mij en mijn vrouw. God heeft ons op de wereld gezet om dingen die niet goed zijn, beter te maken. De Molukse kwestie is zo'n zaak. Wat zou het fijn zijn als de overheid sorry zou zeggen. Het gaat niet om geld, het gaat om erkenning voor hen." Hij wrijf liefdevol over de grafsteen. De tranen komen weer.

Gedwongen verhuizing

Het is dit jaar zeventig jaar geleden dat de Molukkers tegen hun wil naar Nederland kwamen. Begin dit jaar sloot de gemeente Staphorst zich aan bij de landelijke oproep van elf burgemeesters aan het kabinet om het leed van Molukkers te erkennen.

Het gezin Manuputtij kwam in 1951 naar Nederland en vanaf 1954 tot 1965 woonde Dominggoes, zijn vier broers en zijn ouders in kamp Conrad in Rouveen. "Mijn vader vocht als militair in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) voor de Nederlandse vlag."

Het kostte hem en mijn moeder veel; ze werden tegen hun wil naar Nederland gebracht. Ze praatten niet over het onrecht wat ze was aangedaan. Dat deze graven voor eeuwig blijven liggen, is een erkenning voor mijn ouders die het zwaar hadden.

Geen excuses van Nederlandse overheid

In 1951 werden 12.500 Molukse KNlL-militairen en hun gezinnen vanuit Indonesië naar Nederland verscheept. Soekarno greep de macht, ook op de Molukken en de militairen konden niet terug. Ze gingen met hun gezinnen naar negentig woonoorden, waaronder Beugelen in Staphorst en Conrad in Rouveen. De afspraak was dat de militairen en hun gezinnen zes maanden zouden blijven tot de politieke situatie gestabiliseerd zou zijn en ze terug konden naar de Molukken.

Na zeventig jaar is de situatie nog onveranderd. Nederland zou ook helpen bij het realiseren van een eigen staat en had beloofd dat de KNIL-militairen in actieve dienst zouden blijven. Die eigen staat kwam er nooit en de mannen werden bij aankomst in ons land meteen ontslagen. Excuses van de Nederlandse overheid laten nog altijd op zich wachten. In 1965 werd het kamp ontruimd. Een aantal gezinnen ging in Rouveen wonen.

Beschermde status voor graven

De Stichting Herinnering Kamp Conrad 1954-1966, vernoemd naar het Molukse kamp Conrad in Rouveen, doet een beroep op de gemeente Staphorst om de graven van Molukse KNIL-militairen en hun echtgenoten een beschermde status te geven.

Dat betekent dat ze nooit geruimd worden en dat er mogelijk voor het onderhoud wordt gezorgd. Al is dat niet nodig; de Molukse gemeenschap zorgt uitstekend voor haar graven. Het gaat om zeven laatste rustplaatsen. Als de tweede generatie ook de status krijgt, zijn het er meer.

Het geven van een beschermde status aan de graven zou volgens de stichting een mooi vervolg zijn. De gemeenten Almelo en Wierden hebben zegden al toe dit te doen. De Staphorster politiek zei eerder ook achter dit streven te staan.

Kippenvel

De overleden voorouders zijn enorm belangrijk in de Molukse gemeenschap. Ook Eli Talahatu (62) en zijn dochter Rachel (30) uit Meppel bezoeken op deze zonnige donderdagochtend het graf van ouders en grootouders Salomina en Marcus Willem in Rouveen om het te onderhouden.

Ze doen ook meteen de graven van de andere Molukkers. Als de vraag komt hoe Eli en Rachel over de beschermde status van de graven denken, komen bij Willem meteen de tranen. De liefde voor zijn ouders en het verdriet over hun lijden zit diep in zijn ziel verankerd. "Dat zou ik fantastisch vinden." Rachel laat haar arm zien: "Ik heb kippenvel."