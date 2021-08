Excelsior'31 start seizoen met zege, Staphorst verzuimt te winnen

Excelsior'31 nam vanaf het begin het heft in handen en na een aantal gemiste kansen resulteerde dat halverwege het eerste bedrijf in de 1-0. Hielke Penterman deed wat hij al zo vaak deed op De Koerbelt en zette zijn ploeg op voorsprong.

In de tweede helft deed Ter Leede wat terug, maar uiteindelijk was het Excelsior dat aan het langste eind trok. Invaller Simon Seppenwoolde - die deze zomer terugkeerde van FC Twente - nam de tweede treffer voor zijn rekening en Givan Werkhoven, voormalig prof van onder meer Go Ahead Eagles, bepaalde de eindstand even later op 3-1.

Hielke Penterman viert zijn doelpunt tegen Ter Leede (Foto: Orange Pictures)

Staphorst laat punten liggen

Staphorst heeft vanmiddag verzuimd te winnen van VVSB. De ploeg van trainer Paul Weerman kreeg in eigen huis voldoende kansen om de drie punten op sportpark Het Noorderslag te houden, maar slaagde er niet in deze mogelijkheden om te zetten in goals.

Al na 40 seconden zag Sander de Grote zijn kopbal op de lat belandden. Daarna lieten ook nieuwkomer Daimen Schra, spits Stan Haanstra en invaller Jurian van den Brink grote kansen onbenut. Zodoende was de stand na 90 minuten voetbal ongewijzigd en liet Staphorst twee punten liggen.