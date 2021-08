'Boerenopstand zit nog diep'; veel persoonlijke verhalen bij auditie theaterstuk 'Tot Tubbig en niet verder'

"Het raakt mij, het komt heel dichtbij. Mijn ouders waren direct betrokken bij de opstand, dus toen ik las dat ze mensen zochten voor het theaterstuk over de boerenopstand in Tubbergen, heb ik mij meteen aangemeld." Alwie Kroeze is acteur en hoopt op een mooie bijrol in 'Tot Tubbig en niet verder'.

In de sporthal midden in het dorp Tubbergen doen zaterdag zo'n honderdvijftig kandidaten auditie voor een van de bijrollen voor het nieuwe theaterstuk over de boerenopstand van 1971. Veel mensen uit de directe omgeving, uit amateur toneelgezelschappen en theater-liefhebbers zetten hun beste beentje voor.

Mooi zijn de verhalen die voor en na de auditie loskomen, van mensen die het zelf of via hun familie hebben meegemaakt. "Mijn buurman liep vooraan bij het protest, het heeft echt wat losgemaakt in het dorp, zoveel emoties en wantrouwen."

Emoties en rellen

De geplande ruilverkavelingsplannen tussen Tubbergen en Geesteren zette kwaad bloed in het dorp. Op het moment dat er gestemd zou worden, hadden boeren een vreedzaam protest bedacht. Dat protest liep volledig uit de hand. Vernielingen en rellen en zelfs brandstichting in het huis van de toenmalige burgemeester tot gevolg. Dagenlang was Tubbergen in het nieuws, de felheid van de boerenopstand maakte duidelijk dat de emoties diep zaten.

Theatermaker Laurens ten Den werkt samen met theaterproducenten Ellen Wisse en Gerard Cornelisse aan het stuk. Voor de hoofdrollen zijn al acteurs geselecteerd, het gaat nu om twintig bijrollen. Ellen Wisse glimlacht bij het enthousiasme van de aanwezige toneelspelers; iedereen wil graag meedoen.

"Deze bijrollen zijn heel belangrijk voor het stuk, met elkaar draag je het verhaal. En wat voor verhaal. Tijdens de voorbereidingen merkten we dat mensen nog steeds niet graag over die tijd praten. Families zijn uit elkaar gedreven en het litteken is nog steeds voelbaar. Met dit stuk hopen we de gesprekken over de boerenopstand op gang te brengen, misschien wel een stukje verwerking van de geschiedenis."

Gesprekken

Het theaterstuk wordt gecombineerd met een diner in de hoop dat de gesprekken ook vooraf al op gang komen. In november staat de eerste voorstelling gepland. Terwijl een bekende oud-burgemeester weer wegloopt na zijn auditie, staat een ambtenaar van de gemeente al klaar voor zijn 'minutes of fame'.

Voor Ellen is het duidelijk: het verhaal over de boerenopstand leeft!