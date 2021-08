Politie voorkomt confrontatie tussen supporters van PEC Zwolle en Go Ahead Eagles in Deventer

De supporters van PEC Zwolle waren verdeeld over twee bussen onderweg van Duitsland naar Zwolle. PEC Zwolle zou daar een vriendschappelijke wedstrijd hebben gespeeld, aldus de officier van dienst. Op de weg terug wilden de supporters via Deventer omdat bekend was dat daar supporters van Go Ahead Eagles een toernooi speelden.

Geen confrontatie

De politie wachtte de eerste bus op ter hoogte van een bouwmarkt in Deventer in de omgeving van de Keizer Karellaan, niet ver van de locatie waar de supporters van Go Ahead Eagles waren. "Begin van de avond werden we geconfronteerd met een bus in Deventer waarvan wij vermoedden dat daar iets mee aan de hand was. We hebben de bus geprobeerd te controleren, maar het bleek al heel snel dat daar PEC-supporters in zaten die waarschijnlijk uit waren op een confrontatie met de supporters van Go Ahead hier in Deventer."

Een aantal supporters slaagden er in de bus te verlaten, maar die werden snel door de politie terug de bus in gedreven, waardoor het niet tot een confrontatie kon komen met supporters van Go Ahead Eagles. "Er is wel een kort explosie van geweld geweest", aldus de officier van dienst. "Daarbij hebben een aantal supporters de bus kunnen verlaten maar zij zijn niet bij de supporters van Go Ahead Eagles gekomen.

Agenten sturen suppoters van PEC Zwolle terug de bus in. (Foto: NewsUnited/Rens Hulman)

"De supporters zijn de bus weer ingedreven met inzet van veel collega's en politiehonden."

Controle in Raalte

De bus is daarna onder politiebegeleiding naar Raalte gebracht waar alle supporters zijn gecontroleerd. Wat die controle heeft opgeleverd is niet bekend. De bus is daarna doorgestuurd naar Zwolle, opnieuw onder begeleiding van politie.

Een tweede bus met supporters van PEC Zwolle, die ook onderweg was vanuit Duitsland werd al aan de rand van Deventer onderschept door de politie. Ook de supporters in deze bus zijn in Raalte gecontroleerd en doorgestuurd naar Zwolle.