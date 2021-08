Twente Vrouwen plaatst zich na Houdini-act voor tweede kwalificatieronde Champions League

FC Twente Vrouwen heeft zich op knappe wijze geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van de Champions League. In de finale van de eerste ronde leek Twente op weg naar uitschakeling tegen het Servische Spartak Subotica, maar na een onvervalste comeback mag de ploeg van Robert de Pauw blijven hopen op de groepsfase van het kampioenenbal. In Enschede werd het 5-3.

De ploeg uit Servië had het betere van het spel in de eerste helft en dat resulteerde al vroeg in kansen. Zo verdween een schot rakelings langs de paal van het doel van Daphne van Domselaar. In de twintigste minuut was het wel raak voor Spartak. Owusu zorgde namens de bezoekers voor de 0-1.

Spartak breidt voorsprong uit

Halverwege de tweede helft wisten de Servische dames de marge via Owusu te verdubbelen (0-2) en vlak daarna leek de kaars definitief uit te doven voor de Twentse vrouwen toen Filipovic er 0-3 van maakte.

Veerkracht FC Twente Vrouwen

Niets was minder waar, want FC Twente wist zich in het slot van de wedstrijd met een Houdini-act te herpakken. Fenna Kalma zorgde voor de 1-3 en niet veel later bracht Stolze de aansluitingstreffer op het bord. Twee minuten later maakte Kalma de comeback compleet: 3-3.

Oppermachtig in verlenging

Daardoor werd het verlengen en daarin waren de gastvrouwen oppermachtig. Vanuit een strafschop noteerde Kalma een hattrick achter haar naam (4-3) en de definitieve beslissing kwam even later van Bente Jansen, 5-3.