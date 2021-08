Bestuur amateurclub over omsingelde spelersbus in Deventer: "Geen spelers of supporters SV Dalfsen in bus"

Voetbalvereniging SV Dalfsen laat in een verklaring op Twitter weten dat de club noch de supporters of spelers van de club betrokken zijn geweest bij de politie-actie eerder vanavond in Deventer. Op beelden is te zien hoe de spelersbus van SV Dalfsen door een politiemacht wordt omsingeld. In de bus zaten supporters van PEC Zwolle die volgens de politie uit waren op een confrontatie met supporters van Go Ahead Eagles.

"Er circuleren momenteel beelden van de SV Dalfsen-spelersbus in Deventer", aldus de club in een verklaring op Twitter. "Deze beelden kunnen de indruk wekken dat de spelers of supporters van SV Dalfsen hierbij betrokken zijn." Dat is volgens het bestuur van de club niet het geval. Wat er wel aan de hand is, weet de club niet.

Verjaardag

"Het was wel even een verrassing", zegt voorzitter Dirk Mosterman van SV Dalfsen. Hij zat op een verjaardag toen hij door een medebestuurslid werd gebeld over de spelersbus die kennelijk in Deventer werd omsingeld door politie. "Ook op de app ging het toen al aardig tekeer", aldus de voorzitter, die beelden zag van de bus met politie er om heen en hoorde over een gesneuveld raam in de bus.

Voor de vereniging reden om er zo snel mogelijk een verklaring uit te doen dat de club niets met het incident te maken had. "De selectie had vanavond wel een etentje als afscheid van een paar spelers, maar zij zaten zeker niet in de bus", aldus de voorzitter.

Geen eigendom

In de verklaring benadrukt SV Dalfsen dat de spelersbus geen eigendom is van de club, maar van het het busverhuurbedrijf. Dit bedrijf zet de SV Dalfsen-spelersbus ook in voor reizen die niet aan onze vereniging gerelateerd zijn." Dit was vandaag ook het geval, aldus het bestuur van de amateurvereniging. "In de spelersbus zaten vandaag geen spelers of supporters van SV Dalfsen."