Gemengde gevoelens bij Schoofs na remise in Rotterdam: "Mix van opluchting en teleurstelling"

Heracles Almelo behaalde zaterdagavond het eerste punt van het nieuwe eredivisieseizoen. In Rotterdam leverde de krachtmeting met Sparta uiteindelijk geen winnaar op (1-1). Gelegenheidsverdediger Lucas Schoofs hield gemengde gevoelens over aan het gelijkspel.

"Een beetje opluchting, maar ook teleurstelling. Een mix daarvan", bekende de Belg na afloop. "Als je 1-0 achter komt en dan nog 1-1 maakt, voel je wel opluchting. Maar we domineren eigenlijk Sparta wel. Dus dan ben je een beetje teleurgesteld dat we het niet kunnen afmaken."

Liefst op middenveld

Door de blessure van Marco Rente staat Schoofs, gewoonlijk middenvelder van beroep, de laatste twee wedstrijden als centrumverdediger geposteerd. "Het is altijd leuk om te spelen, maar het liefst sta ik natuurlijk op het middenveld", vertelt hij. "Het is vooral om de ploeg nu uit de brand te slepen. Het gaat goed voorlopig, dus we zullen zien wat de trainer ervan maakt de komende wedstrijden."

Extra boost

Na een mindere eerste helft, kwam Heracles na rust beduidend beter voor de dag in Rotterdam. "We zeiden in de rust dat we er alles aan gingen doen om het om te draaien. Het is leuk om een achterstand om te draaien, want dat geeft een extra boost. Het is dan net niet gelukt, maar ik denk dat we tevreden terug naar huis kunnen", aldus Schoofs.