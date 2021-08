IJverig FC Twente pakt in kolkende Grolsch Veste een verdiend punt tegen Ajax

Bij de thuisclub ontbrak Ricky van Wolfswinkel. De spits die vorige week zijn eerste seizoenstreffer noteerde, bleek niet fit genoeg om te spelen tegen de landskampioen en werd daardoor in de punt van de aanval vervangen door de Costa Ricaan Manfred Ugalde. Daarnaast mochten Michel Vlap en Michal Sadilek aan de aftrap verschijnen, wat ten koste ging van Jesse Bosch en Dimitris Limnios.

Eerbetoon Ferdinand Fransen

Na een indrukwekkend eerbetoon voor de recent overleden oud-Twente-voorzitter Ferdinand Fransen waren het de gastheren die voor het eerste gevaar zorgden. Vanuit een hoekschop van Ramiz Zerrouki kopte Ugalde net naast het doel van Maarten Stekelenburg. FC Twente liet het balbezit in de eerste helft aan Ajax, maar de Amsterdammers wisten weinig tot niets te creëren.

Alvarez

Ajax-middenvelder Edson Alvarez kwam even later goed weg toen hij, zonder bal in de buurt, Michal Sadilek een tik op het achterhoofd gaf. Iedereen dacht aan rood, maar scheidsrechter Hilger én de VAR spaarden de Mexicaan. FC Twente bleef in het vervolg dreigend vanuit de counter en kreeg een fikse mogelijkheid via Ugalde, die op de rand van de zestien goed anticipeerde op een lange bal en vervolgens een halve meter over schoot.

Unnerstal onderscheidt zich

Vlak voor rust wist Ajax twee keer gevaar te stichten vanuit een standaardsituatie. Eerst was het Lisandro Martinez die net naast kopte en een minuut later moest Lars Unnerstal handelend optreden bij een kopbal van Alvarez. Het laatste wapenfeit van de eerste helft kwam op naam van Michel Vlap, die zijn inzet getoucheerd zag worden.

Robin Pröpper in duel met Jurrien Timber (Foto: Orange Pictures)

Haller prikt binnen

Diezelfde Vlap kreeg aan het begin van de tweede helft opnieuw een goede mogelijkheid om de ban te breken, maar op aangeven van Queensy Menig raakte de huurling van Anderlecht de bal niet goed. Niet veel later was het Ajax dat met enig fortuin aan de leiding kwam. Een voorzet belandde via de hak van Robin Pröpper op de paal, waarna Sebastian Haller er als de kippen bij was om de 0-1 aan te tekenen.

Menig

Haller was een kwartier later dichtbij zijn tweede treffer. In kansrijke positie miste zijn kopbal echter de juiste richting. De bedrijvige thuisploeg beet zich vast in Ajax en ging in het vervolg nadrukkelijk op jacht naar de gelijkmaker. Via de watervlugge Menig kwam Twente er verschillende keren snel uit, maar zonder succes.

Pröpper schiet Twente langszij

Uiteindelijk kreeg FC Twente loon naar werken. Aanvoerder Robin Pröpper twijfelde geen moment bij een afvallende bal en wist met zijn verkeerde been doelman Stekelenburg te verschalken. Het betekende de verdiende 1-1 voor de ploeg van Ron Jans en dat was tevens het slotakkoord in Enschede. Ver in blessuretijd kreeg Ajax via invaller Danilo, vorig seizoen gehuurd door FC Twente, nog een dot van een kans, maar zijn kopbal werd met een katachtige redding uit het doel gehouden door Unnerstal.

FC Twente - Ajax 1-1

0-1 Haller (52)

1-1 Pröpper (87)

Arbiter: Higler

Geel: Menig, Klaasse, Haller

FC Twente: Unnerstall; Troupée, Pröpper, Oosterwolde, Smal (Hilgers/72); Zerrouki, Vlap (Bosch/65), Sadílek; Ilic (Cleonise/65), Ugalde (Rots/84), Menig.

Ajax: Stekelenburg; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Gravenberch (Rensch/65), Klaassen (Danilo/88), Álvarez; Berghuis (Antony/65), Haller (Neres/84), Tadic.