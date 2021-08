Go Ahead Eagles verliest met 2-0 van Feyenoord

Go Ahead Eagles heeft zondagmiddag ook haar tweede duel van het nog prille Eredivisie seizoen verloren. De ploeg uit Deventer bood Feyenoord goed partij, maar moest na rust toch buigen voor de Rotterdammers. Bryan Linssen zorgde met twee treffers na rust voor een 2-0 eindstand in de Kuip.

Rustige openingsfase

Na de vroege tegengoal van vorige week tegen sc Heerenveen, had Go Ahead de zaakjes zondagmiddag in het eerste kwart van de wedstrijd prima op orde. Warner Hahn, die een verleden heeft bij Feyenoord, hoefde na een kwartier alleen op te treden bij een schot van Alireza Jahanbakhsh. De doelman wist de poging van de Iraniër echter makkelijk te keren.

Kansen voor beide ploegen

Martijn Berden zorgde halverwege de eerste helft voor het eerste gevaar van de ploeg uit Deventer. De rappe buitenspeler was slimmer in het duel met de al vroeg ingevallen Wouter Burger en kon de bal vanaf de achterlijn terugleggen op spits Isac Lidberg. De voorzet kon er nog net worden uitgehaald, waarna in de rebound Philippe Rommens zijn poging geblokt zag worden. Aan de andere kant van het veld voorkwam Warner Hahn met een katachtige reflex de 1-0. Een voorzet van Orkun Kökçü kon vrij worden ingekopt door Wouter Burger, maar Hahn tikte de bal met een knappe reflex nog net over de lat.

Brouwers

Een kleine tien minuten voor rust wist Luuk Brouwers met een mooie actie gevaar te stichten. De middenvelder draaide op het middenveld knap weg en vond vervolgens Philippe Rommens aan de rechterkant. Na een voorzet van Rommens kwam de bal weer voor de voeten van Brouwers, maar Feyenoord-verdediger Marcus Pedersen voorkwam met een goed blok de openingstreffer. Vlak voor rust was Kökçü dichtbij uit een vrije trap, maar de grootste kans was er voor Guus Til. Luis Sinisterra snelde langs Berden en legde de bal goed terug op de geheel vrijstaande Til, maar zijn schot werd vlak voor de doellijn geblokt door Justin Bakker. In de blessuretijd van de eerste helft was ook Sinisterra nog gevaarlijk, maar Boyd Lucassen zorgde ervoor dat Sinisterra niet lekker kon uithalen.

Til krijgt de bal er niet in

De tweede helft begon zoals Feyenoord de eerste helft was geëindigd. De thuisploeg zocht gelijk de aanval en was tweemaal dichtbij de openingstreffer. Eerst was het Pedersen die opstoomde aan de rechterkant en met een goede voorzet Til vond. Opnieuw was Hahn zeer alert en tikte hij met een knappe reflex de volley van Til over de lat. Uit de daaropvolgende corner wist Jahanbakhsh op doel te koppen, maar weer was het Hahn die op de goede plek stond. Even later probeert Til het in de korte hoek, maar wederom was Hahn alert. Twee minuten daarna volgt de derde poging na rust van Til, maar zijn schot van binnen het strafschopsgebied verdween naast de goal van Hahn.

Blunder Hahn

Na een uur was Berden erg dichtbij zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Na een knappe actie kon hij van 20 meter uithalen, maar Feyenoord-doelman Justin Bijlow kon de bal nog net uit de hoek tikken. Een minuut na de kans van Berden was het aan de andere kant wel raak. Sinisterra kon vanaf de linkerkant naar binnen komen en probeerde het maar eens. Zijn schot leek geen probleem voor Hahn, maar de international van Suriname liet de bal los en kon daarna niet meer voorkomen dat Bryan Linssen de bal makkelijk kon binnen tikken.

Aanvallende wissels

Nadat eerder Giannis Botos al binnen de lijnen kwam, wisselde Eagles-trainer Kees van Wonderen twintig minuten voor tijd liefst drie aanvallers in de hoop een nederlaag te voorkomen. Jacob Mulenga, Marc Cardona en Ogechicka Heil vervingen Lidberg, Deijl en Berden. Toch was Feyenoord vlak daarna dicht bij de tweede treffer. Opnieuw stoomde rechtsback Pedersen op, maar zijn schot was een prooi voor Hahn. Vlak voor tijd was het Linssen die het duel besliste. Doordat ook verdediger Gerrit Nauber mee naar voren ging lag er ruimte voor de thuisploeg om te counteren. Linssen kon Justin Bakker opzoeken en schoot vervolgens snoeihard met zijn linker binnen. In blessuretijd was er ook nog bijna een hattrick voor Linssen, maar zijn kopbal trof de paal.

Feyenoord - Go Ahead Eagles 2-0

1-0 Bryan Linssen (60)

2-0 Bryan Linssen (87)

Arbiter: Dieperink

Geel: Kuipers, Burger

Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi (Burger/8 /Hendriks/85), Malacia; Toornstra, Til, Kökçü; Jahanbakhsh (Aursnes/67), Linssen, Sinisterra.

Go Ahead Eagles: Hahn; Deijl (Cardona/70), Nauber, Bakker, Kuipers; Lucassen, Brouwers (Bourhane/81), Rommens; Berden (Heil/71), Lidberg (Mulenga/71), Oratmangoen (Botos/57).