Olympisch kampioen Niek Kimmann legt ook beslag op wereldtitel

Evenals in de gouden race op de Spelen wist Kimmann vroegtijdig de leiding te pakken en gaf die uiteindelijk niet meer uit handen. Het is voor Kimmann, die nog niet volledig hersteld is van de scheur in zijn knie, de derde wereldtitel in zijn carrière. De Fransman Sylvain André, vierde in Tokio, greep het zilver voor de Zwitser David Graf.

Onklopbaar

Eerder op de dag plaatste de Luttenaar zich bij de mondiale titelstrijd in Arnhem overtuigend voor de finale. Zowel in de kwartfinales als in de halve eindstrijd passeerde Kimmann de finish als eerste.