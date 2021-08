Ron Jans na 'feest' in De Grolsch Veste: "Dit voelt bijna als een overwinning"

Trainer Ron Jans was dan ook blij met wat zijn spelers op de mat legden: "Enorme waardering voor intensiteit, strijd, passie, mentale weerbaarheid, teamspirit, al die dingen. Dat is de basis geweest van dit punt. Het voelt bijna als een overwinning. Maar zeker na de vervelende start van vorige week, want daar was de goede wil er wel, maar de intensiteit was geen 100% en nu was 'ie 130%. Dus heel tevreden."

Feest

"De sfeer was niet te geloven. Het begon al met dat spandoek, dat is toch geweldig? Je kunt het bijna niet beschrijven. Dit was een feest voor de supporters, de spelers en ik hoop dat Hugo de Jonge meeneemt dat voetbal ook een feest kan zijn", aldus Jans.

Het spandoek waar Jans op doelt (Foto: Orange Pictures)

De winnende kwam van verdediger Robin Pröpper. De rechtsbenige verdediger schoot raak met zijn linkerbeen. "Ja iedereen focust zich op die linker, maar ik voel me wel thuis om een beetje schieten met links. Op de training doe ik het ook wel eens, maar dan lachen ze me uit omdat ik niet zoveel scoor. Maar hij zat er aardig in, denk ik."

Verdiende gelijkmaker

Pröpper vond de gelijkmaker verdiend: "Ik denk dat aan ons spel wel te zien was dat er in de tweede helft iets meer te halen viel, dan dat de stand was (0-1, red.). Dat resulteerde in mogelijkheden, maar niet in echte kansen. Ik denk dat we wel aardig wat druk op hun verdediging hadden en uiteindelijk was het denk ik wel een verdiende gelijkmaker, ja."