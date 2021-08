Prachtig paars; na droge zomers bloeit de heide op de Lemelerberg als vanouds

De heide staat uitbundig in bloei, op de Lemelerberg en de Archemerberg. Het is één van de voordelen van de relatief natte zomer die we achter de rug hebben. Al is de natuur nog niet hersteld van de drie droge zomers van afgelopen jaren.

"Prachtig, ik had niet gedacht dat de hei nu al zo mooi zou bloeien!" Veel wandelaars genieten vandaag van de heidevelden in het Vechtdal. De regen heeft de natuur goed gedaan, waardoor ook de heide zich goed lijkt te herstellen.

Staatsbosbeheer ziet ook dat de paarse velden goed reageren op de regen. Maar, waarschuwt woordvoerder Rood, "Paarse schijnt bedriegt, we zijn er echt nog niet. De grond is nog teveel verzuurd, dus natuurherstel blijft belangrijk. We doen er alles aan om de natuur uiteindelijk weer gezond te krijgen."

Schaapskooi

Schaapsherder Anita Wichers van Landschap Overijssel geniet ook van de mooie dag. Zij merkt dat dit laatste weekend van de vakantie het gezellig druk is in het natuurgebied. En ook haar valt het op dat de heide zo paars is. "Maar ondanks de droogte van de afgelopen jaren vond ik toen ook dat de heide zich nog best goed hield. Maar na de regen dit jaar en ook de regen van afgelopen nacht merk je wel dat alles frisser is en mooi bloeit."

Haar 'dames' zijn de natuurlijke grasmaaiers van de Archemerberg. De schapen zorgen ervoor dat de heide de ruimte krijgt zodat die zich kan herstellen. Passerende wandelaars maken snel een foto voordat de kudde verder trekt.

Mensen zijn dit weekend speciaal naar de heidevelden gekomen om te genieten van de paarse deken. Onder wie een Amsterdams stel, dat een vakantiehuisje in de buurt heeft. "We gaan zo veel mogelijk lekker wandelen. De heide is nu zo prachtig! Kijk, de zon komt ook door, dit is toch genieten?"