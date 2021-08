Brouwers: "We hebben het goed gedaan, maar uiteindelijk gaan we met niks naar huis"

Go Ahead Eagles-middenvelder Luuk Brouwer wist na de wedstrijd niet of hij nou wel of niet tevreden moest zijn: "We hebben het goed gedaan, maar uiteindelijk gaan we met niks naar huis. Dat is een beetje jammer, maar ik denk dat we goed mogen terugkijken op een prima wedstrijd. Ik denk dat we Feyenoord veel meer pijn hadden kunnen doen dan dat we eigenlijk hebben gedaan." Brouwers baalt dat de Eagles niet hun eigen spel hebben kunnen spelen: " Je komt hier om te winnen en als je bang bent dan ga je niet winnen. Dan ga je ook niet je spel spelen, en ik denk dat we het daar soms hebben laten liggen."

Mogelijkheden

Go Ahead kwam er soms gevaarlijk uit en kreeg kansjes via onder andere Berden en Brouwers. "Met een aantal kansjes hadden we ze pijn kunnen doen. Misschien nog een paar mogelijkheden waar we net te slordig zijn, maar over het algemeen denk ik dat we morgen, overmorgen dat enigszins trots kunnen zijn op de prestatie."

Collectief

Ondanks de vele nieuwelingen bij Go Ahead Eagles heeft trainer Kees van Wonderen er binnen een aantal weken alweer een hecht collectief van gemaakt. "Het is een plan van de trainer, dat heeft hij vorig jaar exact hetzelfde gedaan en dit jaar weer. Het is aanhaken of afhaken als speler zijnde." De trainer zei: "Of je gaat mee en je maakt kans op een basisplek, of je gaat niet mee en je zit heel de wedstrijd of heel het seizoen naast me op de bank."

Genieten

Brouwers genoot van het duel in de Kuip: "Dit soort duels daar kijk je naar uit. Ik kom het veld op en ik begin te lachen. Al schreeuwen ze de hele wedstrijd 'kut Luuk Brouwers' of weet ik wat, dan ben ik alsnog aan het genieten. Dit is mooi en hier speel je voetbal voor. Ik denk dat je het moet omarmen, zo'n publiek." Ook over het eigen publiek was Brouwers te spreken: "Ons eigen publiek was natuurlijk ook fantastisch. Die stonden ook op en die hebben we ook heel de wedstrijd gehoord, dus ik denk niet dat het daar aan heeft gelegen."

Resultaat

Na twee wedstrijden is Go Ahead Eagles nog puntloos. "Uiteindelijk draait het om het resultaat en heb je de punten nodig om er in te blijven, maar ik denk dat we vertrouwen hebben gekregen van de tweede helft tegen Heerenveen en uiteindelijk ook vertrouwen uit deze wedstrijd kunnen halen, maar dat is nu nog iets te vroeg" sluit Brouwers af.