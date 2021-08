Wereldtitel heeft voor Kimmann evenveel waarde als olympisch goud: "Een WK in eigen land is supervet"

Drie weken geleden won de 25-jarige fietscrosser in Japan de olympische titel. Dat was extra bijzonder omdat hij kort daarvoor tijdens een training een scheurtje in zijn linkerknie opliep toen hij een overstekende official niet kon ontwijken. "Dit was heel speciaal", zei Kimmann na de WK-finale tegen de NOS.

Met publiek

"Natuurlijk is olympisch goud het hoogste haalbare, maar een WK in eigen land is supervet. Helemaal om nu weer met publiek te rijden. Iedereen schreeuwt jouw naam en dat geeft echt iets extra's. Zo'n WK in Nederland staat wel bijna gelijk aan de Spelen voor mij."

Niek Kimmann viert zijn wereldtitel met het publiek op Padendal (Foto: ANP Foto)

Dokter adviseerde niet te starten

Kimmann kon zelf maar moeilijk geloven dat hij nu weer won. De dokter had hem geadviseerd, vanwege zijn knieblessure, niet te starten. Bovendien had Kimmann na zijn olympische titel vanwege media-optredens en andere verplichtingen niet heel veel getraind. "Ik ben in de vorm van mijn leven en qua pijn gaat het fietsen beter dan in Tokio. Op de fiets heb ik nergens last van en het zou niet gevaarlijk zijn als ik niet zou vallen. Het was een weloverwogen beslissing en ik ben er ontzettend blij mee. Heel speciaal dat het mij is gelukt."