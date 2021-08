'Gevallen vastgoedtycoon Ger Visser wordt uit miljoenenvilla gezet'

Het gerecht en de curator zijn onverbiddelijk. Inzet is een villa in het lommerrijke Gorssel, even ten zuiden van Deventer. De riante woning is gelegen aan de rand van het bos en dichtbij het dorp waar hij ooit eigenaar was van de lokale uitspanning De Roskam. Ondanks zijn miljoenenschuld kon Visser tot ieders verbazing blijven wonen in de fraaie stulp aan de Veldhofstraat. Dat was mogelijk, omdat Visser kort voor de val van zijn bedrijf Eurocommerce in Deventer, een kleine tien jaar geleden, de villa op naam van een stichting had gezet. Met zijn gezin tekende hij een gebruikersovereenkomst om er te kunnen wonen.

Ik ga er vanuit dat er dit najaar een verkoopbord in de tuin staat curator

Uitgezet

Volgens zijn vrouw betaalde zij de vaste lasten, zoals elektriciteitsrekeningen, waardoor de Vissers gezien moesten worden als huurders van de villa. Maar daar heeft het gerechtshof deze zomer korte metten mee gemaakt. In al die jaren heeft de moeder des huizes slechts één rekening betaald, blijkt uit het arrest van het Hof. Wie de andere bedragen heeft overgemaakt, is niet bekend. Van een huurconstructie is dus geen sprake, waardoor de Vissers uit het huis kunnen worden gezet. Het echtpaar is niet in cassatie gegaan.

Niet alleen Ger Vissers bedrijf ging failliet, ook werd hij zelf bankroet verklaard (Foto: RTV Oost)

Verkoopbord

De curator wil de villa verkopen, omdat Ger Visser ook persoonlijk failliet is verklaard. Hij moet nog tientallen miljoenen euro's aftikken. Toch denkt de eens zo vermogende zakenman de verkoop van het huis nog tegen te kunnen houden. Hij schermt met het verhaal dat hij nog vele miljoenen euro's dividend uitgekeerd krijgt.

Of dat klopt, weet de curator niet. Die heeft een kort geding aangespannen om de papieren in te zien. "Maar ook als het klopt dat de heer Visser nog zoveel dividend uitgekeerd krijgt, dan staan er nog talloze schuldeisers van Eurocommerce te wachten om dat geld te incasseren", zegt curator Looijen. "Het persoonlijk faillissement zal er niet mee worden opgelost. Ik ga er dus vanuit dat er dit najaar een verkoopbord in de tuin staat."

Kaartenhuis

Tijdens de economische crisis viel het vastgoedconcern Eurocommerce als een kaartenhuis in elkaar. Visser dekte financiële tekorten met nieuwe leningen. Die leningen waren bedoeld voor de bouw van kantoren en werden door hem aangevraagd met vervalste documenten. Voor dat handelen is Visser veroordeeld. Na het faillissement hadden banken en andere geldschieters nog vele honderden miljoenen euro's tegoed van Eurocommerce. Alle kantoorpanden zijn in hun opdracht verkocht, waardoor de schuldenlast is verkleind.

Alles onder de hamer

Ook gingen een collectie Ferrari 's, een superjacht, uitspanning De Roskam en Vissers Lochemse ranch onder de hamer. Op die ranch beoefende hij zijn grootste passie: de paardensport. In Lochem liep onder meer het toppaard London, bereden door Gerco Schröder. Het springpaard, goed voor een Olympische medaille, verruilde voor ruim 8,5 miljoen euro van eigenaar.

De tegenover gelegen paardenweide is inmiddels verkocht aan de buurman (Foto: RTV Oost)

Ruim bemeten

Het riante woonhuis aan de Gorsselse Veldhofstraat was eigenlijk het enige dat Visser nog deed terugdenken aan zijn florerende tijd. De bijbehorende wei is inmiddels ver boven de waarde verkocht aan de buren. Buurmans land is tenslotte maar één keer te koop.

Er blijft nog steeds een flink perceel over van een paar duizend vierkante meter. Ook het huis uit het jaar 2000 is niet te krap bemeten met 370 m2 woonoppervlak. Wat de vraagprijs voor de landelijk gelegen stulp gaat worden, is nog niet bekend.