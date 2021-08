Eenmansfractie Enschede wil docent UT op non-actief na column vaccinatieplicht

Democratisch Platform Enschede (DPE) wil dat UT-docent Femke Nijboer op non-actief wordt gezet, na haar uitspraken in haar column op het universiteitsplatform U-Today. Nijboer zegt daarin dat ze eigenlijk geen studenten wil toelaten in haar colleges die niet gevaccineerd zijn. Volgens DPE sluit Nijboer met haar uitspraken studenten uit en overtreedt ze de wet 'gelijke behandeling.'

Dat er veel reacties op haar column zouden komen, had Nijboer al verwacht. Ze beëindigt de veelbesproken column met de woorden: 'Zo. Olie op het vuur. Laat de haat-emails maar binnen komen.' Maar of de vragen van DPE en eerder ook al PVV gaan leiden tot het op non-actief stellen van de docent is maar de vraag.

Geen actie

DPE wil in elk geval dat er vanuit de gemeente en brief gaat richting de UT, om de universiteit 'tot de orde te roepen.' Woordvoerder Laurens van de Velde van de UT is duidelijk. "Femke heeft haar mening gegeven en dat is haar goed recht. Wij vinden als UT dat we daar geen actie op hoeven te nemen."

De docent zelf reageert niet meer. Ze zegt genoeg aandacht te hebben gehad. Begrijpelijk, aldus van de Velde. "De reacties op social media op haar zijn 'buitenproportioneel'. " Of de studenten gewoon les krijgen van Nijboer? "Ja. En dat heeft ze ook nooit gezegd in de column, ze vindt alleen dat er een vaccinatieplicht zou moeten komen." Op 6 september start het collegejaar van de universiteiten.