Zwolle wil met eindsprint alsnog NK Tegelwippen winnen

Met nog iets meer dan een maand te gaan is de spanning groot bij het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen. Drie Overijsselse plaatsen staan momenteel in de top10 en Zwolle hoopt met een eindsprint in elk geval het hoger geklasseerde Enschede en Oldenzaal nog voorbij te gaan. In Zwolle rijdt daarom nu de ‘tegeltaxi’ rond, om al die tegels die uit tuinen worden gehaald kosteloos op te halen en te recyclen.

Een groenere omgeving is ’s zomers ook een minder hete omgeving. En minder tegels voorkomen wateroverlast bij heftige regen. Daarom is het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen in het leven geroepen, waarbij burgers worden aangespoord om de tegels uit hun tuin te trekken. Zwolle staat op de negende plaats in het klassement, met ruim dertigduizend tegels die uit tuinen zijn gehaald. De tegels worden gerecycled voor de wegenbouw. Maar belangrijker nog is dat de stad groener wordt.

Zegt Ed Anker, wethouder van de gemeente Zwolle. "Het zorgt voor verkoeling in de stad tijdens de hitte, maar vooral helpt het om regenwater sneller af te laten voeren tijdens zware hoosbuien. En we hebben helaas dit jaar al gezien wat het gevolg van zo'n bui kan zijn, als de riolering het allemaal niet op tijd af kan voeren."

Een Nationaal Kampioenschap, waarbij de plaats die per inwoner de meeste tegels wipt, wint, moet regionale rivaliteit het tegelwippen stimuleren. Zwolle wil sowieso graag Kampen en Deventer voorblijven, wat met een negende plaats in het klassement wel lukt. Maar in Overijssel staan Enschede met een vijfde plek en Oldenzaal op de vierde plek in de Nationale top. Tweehonderdzeven mensen hebben zich in Zwolle inmiddels aangemeld voor het ophalen van tegels.

Uiteraard is die competitie slechts een spelletje. De echte winst zit hem in het verbeteren van de leefomgeving. Dat is voor Zwolse Relana van der Vecht een belangrijke drijfveer. Van der Vecht won onlangs de 'Garden Battle' met het beste plan om haar eigen tuin en buurt te vergroenen. "Het geeft me een boel rust om daarmee bezig te zijn, samen met de buurt. Het is ook echt heel goed voor de biodiversiteit, voor de bijen, de vlinders en de vogels. Ik zie nu bijvoorbeeld in mijn tuin veel meer vogels dan vijf jaar geleden. En daar word ik gewoon heel erg blij van."

Het NK Tegelwippen duurt nog tot 30 september.