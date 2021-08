Statenlid Stuut verlaat politiek vanwege lerarentekort: "Lastig te combineren"

Johan Stuut doet graag één ding goed en niet twee dingen half. Daarom stapt het Statenlid voor de Onafhankelijke Conservatiece Liberalen uit de provinciale politiek. De Nijverdaller kan de politiek niet langer combineren met zijn werk als zelfstandige in het onderwijs. "Ieder kind verdient een juf, meester of schoolleider die er in de eerste plaats voor hen is."

Een carrière in de politiek kost tijd. In de gemeenteraad vinden de werkzaamheden vooral in de avonduren plaats, maar in de Provinciale Staten is een Statenlid er één doordeweekse dag in de week druk mee. En dat is naast alle vrije uurtjes die op andere momenten gebruikt worden om stukken te lezen of met inwoners te praten over hun problemen en wensen. Dat wist Stuut toen hij ruim twee jaar geleden aan de slag ging als Statenlid voor, toen nog, Forum voor Democratie.

Elke woensdag in Zwolle

"Ik ben twaalf jaar raadslid geweest in mijn woonplaats. Dat was in de avonduren en met wat passen en meten wel te combineren met werk", vertelt Stuut. Maar in Provinciale Staten begon dat steeds meer te knellen. Elke woensdag staan er vergaderingen in het provinciehuis op de agenda en dat betekent dat je als Statenlid die dag niet kunt werken.

In een tijd waarin het steeds lastiger wordt om schoolleiders of leerkrachten te vinden, besloot Stuut te kiezen voor het onderwijs. Hij is op dit moment druk bezig voor de school waar hij volgende week, als ook de vakantie in de regio midden is afgelopen, aan de slag gaat. "Voorlopig tot aan de kerst", zegt Stuut die zichzelf omschrijft als een 'troubleshooter in het onderwijs'.

Kleine vergoeding

En dat is lastig te combineren met het onderwijs. Bovendien is het Statenlidmaatschap financieel niet aantrekkelijk. "Er staat financieel een kleine vergoeding tegenover", legt Stuut uit. Voor hem is een carrière in de politiek maar lastig te combineren met een maatschappelijke carrière, omdat hij voor het Statenlidmaatschap een dag minder moest werken.

Maar Stuut waakt er voor neergezet te worden als iemand die kiest voor het geld. "Ik wil het allebei gewoon graag heel goed doen", verklaart Stuut nogmaals zijn beweegredenen om te stoppen. Hij heeft er lang over nagedacht, maar besloot uiteindelijk toch voor zijn onderwijshart te kiezen. En werk is er genoeg in het onderwijs. "Ik ben de afgelopen periode zo vaak benaderd."

Lerarentekort

De problemen zijn groot in het onderwijs. "Hoe verder je naar het westen gaat, des te groter de problemen worden", vertelt Stuut die komende week al aan de slag moet om de formatie van de school waar hij aan de slag gaat rond te krijgen. Het lerarentekort wordt gevoeld in bijvoorbeeld Amersfoort. "Het landelijk tekort aan schoolleiders en leerkrachten zorgt ervoor dat steeds vaker een beroep op mij gedaan wordt om ook op Statendagen een schoolteam te leiden of voor de klas te gaan staan."

Stuut wil zijn aandacht vol op één taak kunnen richten. "Ieder kind verdient een juf, meester of schoolleider die er in de eerste plaats voor hen is." Wie Stuut in de Staten gaat opvolgen, is nog niet bekend.