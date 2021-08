Wat heeft Zwolle te maken met een lichtwachterswoning midden in de polder?

Want die grote schepen moesten wel in Zwolle kunnen komen, door het Zwolse Diep, aldus Omroep Flevoland. Het Zwarte Water werd begaanbaar gemaakt voor schepen met meer diepgang. Voor de kust werd in het Zwarte Meer een vaargeul uitgegraven. De lichtwachterswoning van Oud-Kraggenburg werd aangelegd om er voor te zorgen dat de schepen op de goede manier die vaarweg in voeren. Precies tussen de leidammen door, want anders liepen die schepen vast. Een soort snelweg naar Zwolle creëerden die leidammen dus, maar dan over water.

Drijvende wortelstronken

Die vaargeul zorgde er niet alleen voor dat er grotere schepen naar Zwolle zouden kunnen varen. De stad kon ook tol heffen. En dat genereerde weer extra inkomsten. Omdat de vaargeul makkelijk dicht kon slibben werden aan weerszijden strekdammen aangelegd. Als onderlaag voor de dammen werden drijvende wortelstronken en ander groenafval gebruikt, zogenoemde kraggen. Na verloop van tijd vormden deze een goede basis om dingen op te bouwen. Dat verklaart de naam Kragggenburg.

De strekdam en Oud-Kraggenburg op de kaart, rond 1900. (Foto: Het Flevolands Archief)

Op één van de strekdammen werd een havenmeesterswoning gebouwd. Die was in 1848 klaar. Naast de havenmeesterswoning werd een torentje met licht gebouwd. De woning, de lichtmast en het puntje van de zuidelijke strekdam werden samen Kraggenburg genoemd.

Weer bewoond

Het huidige dorp Kraggenburg dankt zijn naam aan de lichtwachterswoning. Toen Kraggenburg ontstond, werd de plek waar de lichtwachterswoning staat omgedoopt tot Oud-Kraggenburg. Sinds de inpoldering is de lichtwachterswoning weer bewoond. In 1971 kwam het gebouw in particuliere handen en dat is nog steeds zo.

Oud-Kraggenburg net na de inpoldering. (Foto: Het Flevolands Archief)

In 2021 is er voor het eerst een festival gehouden bij Oud-Kraggenburg. Tijdens het Festival VeerKrag werd er gezongen en waren er theaterstukken. Organisator Wousje Schutte nam het initiatief voor het festival omdat ze wil dat er meer aandacht komt voor het verhaal van Oud-Kraggenburg.