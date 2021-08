Voorzitter 'Høken Henkie' van fanclub Normaal krijgt eigen boek: "Enorme eer"

Maar eerst even een kleine correctie. Fanclub is namelijk niet de juiste benaming. Anhangerschap heet zoiets namelijk in Normaal-jargon. Een legioen van circa 2.500 fanatieke anhangers, waarmee het tot op de dag van vandaag een van de grotere fanclubs van ons land is.

Sinds het bronzen standbeeld van Ben Jolink en zijn muzikale maten pontificaal in het dorpshart van Hummelo staat, is het Achterhoekse dorpje uitgegroeid tot een waar bedevaartsoord. De hele dag door komen dagjesmensen er een kijkje nemen om zich vervolgens met het beeld te laten vereeuwigen.

Geëmotioneerd

Tijdens de feestelijke onthulling viel Henk Kelder geëmotioneerd in de armen van collega-bestuurslid Bert Snijders uit Brucht, degene die enkele jaren daarvoor het snode plan voor het standbeeld had gesmeed. Kelder stond aanvankelijk perplex toen tijdens die memorabele bestuursvergadering het idee ter tafel kwam, maar ging vervolgens met zijn welbekende enthousiasme voortvarend ermee aan de slag. En de rest is geschiedenis, zoals dat heet.

Het hoogtepunt in de ellenlange geschieden van de fanclub van Normaal: het bestuur van het Anhangerschap bij het standbeeld. (Foto: Kiekiesschieter)

Ruim 25 jaar is Kelder intussen voorzitter van het Anhangerschap. Een kwart eeuw waarin er nogal wat is gebeurd. Normaal is immers een band die altijd wel weer op de een of andere manier in het nieuws kwam. De publicitaire stunts waarmee ze de aandacht wisten te trekken, juridische perikelen rond toenmalig managers en vooral ook: heel veel muziek waarmee de uitvinders van de dialectrock de hitparades bestormden.

Plan voor boek

Kelder liep dan ook zelf al jaren rond met het idee zijn belevenissen in een boek vast te leggen. Een idee dat intussen ook speelde bij Bob Leenders, een van de leden van het Anhangerschap.

"Eén en één is dan twee", aldus Kelder. "Toen Bob me benaderde met het idee dat hij een boek over mij wilde schrijven, was dat een uitgelezen mogelijkheid om mijn hele verhaal te vertellen."

Leenders volgde Kelder twee jaar lang op de voet. En sprak met tal van mensen die Kelder van nabij kennen. Onder wie zoon Timo, die intussen drummer is bij Normaal.

Stabiel ledenaantal

Het resultaat is het ruim tweehonderd pagina's tellende boek over Høken Henkie, zoals Kelder binnen het Anhangerschap haast liefkozend wordt genoemd. Een fanclub waarvan het ledenaantal al jaren vrijwel ongewijzigd is. “Dat waren er in de hoogtijdagen van Normaal uiteraard wel wat meer”, vertelt Henk Kelder. “Maar het is toch vooral opvallend dat - nadat Normaal er in 2015 officieel een punt achter zette - dit aantal redelijk stabiel is gebleven.”

Henk Kelder met het speciale biertje ter gelegenheid van veertig jaar Anhangerschap. (Foto: Koos Groenewold)

Dat is ook de reden waarom het Anhangerschap altijd is blijven bestaan. Hoewel Normaal - los van het jaarlijkse reünieoptreden - feitelijk al is gestopt. “We zijn namelijk meer dan zomaar een fanclub. We beschouwen dit echt als een familie. Waar we elkaar eerder ontmoetten tijdens optredens van Normaal zoeken de anhangers elkaar nog steeds regelmatig op. Onder meer tijdens andere concerten. Een biertje erbij, livemuziek. En uiteraard høken. Maar bovenal steunen de anhangers elkaar. In goede, maar ook in minder goede tijden zijn we er voor elkaar", aldus de inwoner van De Gouden Ploeg, de buurtschap aan het kanaal bij Bergentheim.

Presentatie

Het boek 'Høken Henkie' wordt zaterdag 4 september gepresenteerd tijdens een muziekfestijn bij café De Tol in Zelhem, ooit de stamkroeg van Ben Jolink en consorten. Er zijn die dag optredens van De Heinoos, De Kisjeskearls en Old Ni-js met daarin enkele leden van Normaal. Het evenement wordt geheel volgens coronaprotocol gehouden.