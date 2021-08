Scania Zwolle betaalt miljoenen aan loonsteun niet terug en doet forse winstuitkering

Scania maakte vorig jaar maart via de zogeheten NOW1-regeling aanspraak op loonsteun van de overheid. Bedrijven die vanwege de coronapandemie hun omzet zagen teruglopen, konden een beroep doen op die regeling.

8,5 miljoen euro

De vrachtwagenbouwer uit Zwolle ontving een kleine 4,8 miljoen euro aan loonsteun. Ook de vestigingen in Meppel en Breda deden aanspraak op het belastinggeld. In totaal ontving de Nederlandse tak van Scania 8,5 miljoen euro loonsteun.

Toch keert het Zweedse moederbedrijf van Scania over datzelfde coronajaar nu ruim 2,7 miljard Zweedse kronen uit aan de aandeelhouders. Omgerekend is dat zo'n 263 miljoen euro. De multinational boekte over 2020 een winst van honderden miljoenen euro's.

Als een bedrijf winst maakt, dan kan die winst worden gebruikt voor investeringen in het bedrijf of worden uitgekeerd aan aandeelhouders. Dat laatste heet een dividenduitkering. De uitbetaling van dividend kan in geld of in aandelen. De hoogte van het dividend is een bepaald percentage van de winst.

Geen dividend over 2019

Scania in Zwolle wil niet reageren en verwijst naar het Zweedse moederbedrijf. Een woordvoerder laat weten dat het bedrijf de loonsteun niet gaat terugbetalen. "Want we hebben vorig jaar besloten om over 2019 geen dividend uit te keren, vanwege de grote onzekerheden over de gevolgen van de coronacrisis destijds. Dat is echt een heel rechttoe, rechtaan reden."

De redenering van Scania is niet plausibel Hoogleraar economie Rayond Gradus

'Niet plausibel'

Hoogleraar economie Raymond Gradus vindt die redenering van Scania niet plausibel. "De coronasteun heeft betrekking op 2020. Het is vreemd om dan naar een jaar eerder te verwijzen." Gradus noemt de winstuitkering van Scania 'maatschappelijk gezien twijfelachtig'. "De loonsteun was immers bedoeld om werkgelegenheid overeind te houden."

"Dit soort gedrag is niet goed voor de reputatie van een bedrijf", vult Peter Verhoef, hoogleraar bedrijfskunde en marketing, aan. "Scania wordt door het grote publiek nu gezien als een bedrijf dat misbruik maakt van belastinggeld van de Nederlandse burger."

Scania weigert coronasteun terug te betalen ondanks een flinke winstuitkering die het bedrijf doet. (Foto: Archief RTV Oost)

Grolsch

Ook het moederbedrijf van Grolsch uit Enschede keerde onlangs honderden miljoenen euro's aan winst uit, terwijl de bierbrouwer in Nederland 2,8 miljoen euro aan loonsteun ontving. Grolsch zei eveneens niet van plan te zijn om de loonsteun terug te betalen.

Beddenfabrikant Auping uit Deventer betaalde eerder juist op eigen initiatief 1,2 miljoen euro aan ontvangen staatssteun terug aan de overheid.

Niet verboden

Het uitkeren van dividend door de moederbedrijven van Scania en Grolsch is overigens niet verboden. Als de Nederlandse tak van een internationaal bedrijf loonsteun kreeg tijdens de eerste NOW-regeling, dan mag het moederbedrijf dividend uitkeren. Demissionair minister Koolmees van Economische Zaken noemde een dividendverbod eerder te risicovol. "Want we wilden juist werkgelegenheid in Nederland overeind houden."

Bij andere loonsteunregelingen van de overheid is er wel een verbod op het uitkeren van dividend ingesteld.