Programma: Hoofdklassers en vrouwen gaan beginnen aan het seizoen

Betaald voetbal

In de Eredivisie komen drie van de vier Overijsselse clubs in actie op zaterdagavond. FC Twente is de eerste en speelt bij SC Cambuur. Go Ahead Eagles krijgt Sparta Rotterdam op bezoek en PEC Zwolle gaat naar Willem II. Heracles Almelo speelt zondag in eigen huis tegen NEC. Voor de teams van Onder 21 gaat het seizoen komend seizoen van start. De Overijsselse clubs zijn verdeeld over drie divisies. FC Twente/Heracles zit in divisie 1, PEC Zwolle in divisie 2 en Go Ahead Eagles in divisie 3.

Amateurvoetbal

HHC Hardenberg speelt zaterdag in de Tweede Divisie het eerste uitduel. De ploeg reist af naar Katwijk. In de Derde Divisie gaan Excelsior'31 en Staphorst op bezoek bij respectievelijk Barendrecht en DVS'33 Ermelo en op zondag gaat HSC'21 naar OFC. Het seizoen in de zaterdaghoofdklasse B gaat zaterdag beginnen. Berkum krijgt in de eerste speelronde AZSV op bezoek, DETO gaat naar NSC Nijkerk en Genemuiden speelt thuis tegen RKAV Volendam.

Schema's lagere amateurs bekend

Daarnaast zijn afgelopen weekend de wedstrijdschema's in het lagere amateurvoetbal bekendgemaakt. Bekijk hier alle duels van je favoriete clubs in het zaterdagvoetbal en hier in het zondagvoetbal. Bovenaan kun je wisselen tussen de verschillende klassen. Klik op de club om alle wedstrijden van het seizoen te zien.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen gaat het seizoen in de Eredivisie komend weekend van start. Kampioen FC Twente opent tegen VV Alkmaar en PEC Zwolle gaat op bezoek bij PSV.

Softbal

De softbalsters van Tex Town Tigers spelen zaterdag wedstrijd 29 en 30 van het seizoen. Het gaat op bezoek bij Quick in Amersfoort in de hoofdklasse.

Volleybal

Voor de Nederlandse volleybalsters staan deze week de laatste twee poulewedstrijden van het EK op het programma. Vandaag en morgen zijn Turkije en Zweden de laatste tegenstander. Nederland is al zeker van de achtste finales. Die staan zondag en maandag op het programma. De finale is op 4 september.