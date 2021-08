Hoe kraker Harry het iconische openluchtbad in Zwolle redde van de sloopkogel

Harry Meulman was één van hen. Toen hij hoorde dat de gemeente Zwolle in augustus 1991 had besloten het bad te slopen vanwege de hoge kosten en het nieuwe Hanzebad, nam hij het heft in eigen hand.

Tientallen krakers zetten tenten neer op het terrein van het zwembad in de wijk Wipstrik. "We vonden het een groot schandaal dat het zwembad dicht moest", vertelt Meulman tegen RTV Focus. "Het zou betekenen dat de kinderen uit de buurt hier niet meer konden zwemmen. De wethouder zei 'ga lekker naar de Agnietenberg of de Wijthmenerplas. Maar daar stuur je geen kind van tien jaar heen."

De reactie van Meulman en veel andere Zwollenaren was duidelijk. "Dat gaan we lekker niet doen. We gaan het zwembad kraken met z'n allen."

Net geopereerd

Dertig jaar jaar dato weet Meulman nog precies hoe het ging. "Ik was net geopereerd. Dat kwam goed uit, want dan kon ik mooi revalideren hier. Er hing een perfecte sfeer. Er was lekker eten en drinken en we stonden er met tentjes. Wat wil je nog meer in het leven?"

Veel krakers wisselden met elkaar af. Maar zelf stond Meulman drie maanden lang onafgebroken met zijn tent langs het zwembad. "Er werden zelfs barbecues georganiseerd om mij en nog een paar krakers hier te houden."

Pas toen de gemeente liet weten af te zien van de sloop, pakten ze hun spullen. Dat het bad nu nog steeds open is, vindt hij dan ook geweldig. "Is dit mooi of is dit mooi? Dit is supermooi. Hier slaat mijn hart een keer van over."