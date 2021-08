GGD IJsselland start coronatesten zonder afspraak: "Het moet de drempel verlagen"

De inlooplocaties zijn vooralsnog te vinden in Zwolle, Deventer, Raalte, Ommen, Hardenberg, IJsselmuiden en Steenwijk. De mogelijkheid om binnen te lopen staat voor iedereen in de regio IJsselland open, maar de organisatie hoopt vooral ook dat studenten en scholieren er gebruik van gaan maken. Het zal vermoedelijk voor veel mensen de drempel verlagen om ook bijvoorbeeld bij milde verkoudheidsklachten te gaan.

"We krijgen best wel vaak te horen dat mensen het toch lastig vinden om de telefoon te pakken om een afspraak te maken", zegt coördinator Gertrud Zweerts van de GGD IJsselland. "Ze krijgen meestal best snel een afspraak, want tegenwoordig kan je op dezelfde dag getest worden. Maar het kan soms wel zijn dat er tussen het telefoontje en de daadwerkelijke test een paar uur wachttijd zit. Sommigen vinden dat vervelend en die mensen kunnen nu dus direct komen. Dat maakt dan misschien net het verschil tussen wel en niet gaan", zegt Zweerts.

Drempel omlaag

Voor de Zwolse student Justin bood het testen zonder afspraak vandaag in ieder geval al uitkomst. Hij stond vanmorgen met lichte verkoudheidsklachten op en was blij dat hij gelijk voor een coronatest in de IJsselhallen terecht kon.

"Ja dat is zeker fijn. Je hoeft geen afspraak meer te maken en kan er gelijk heengaan. Het gaat precies net zo als de andere keren dat ik al een test heb gedaan. Ik doe het voor de zekerheid, want ik wil rekening houden met ouderen en de mensen om mij heen. En natuurlijk ook voor mijn medestudenten en collega's op het werk, het is belangrijk."

De student verwacht, net als de GGD zelf, dat het testen zonder afspraak vooral voor jongeren drempel verlagend zal werken. De eerste resultaten wijzen ook in die richting.

Introductieweken onderwijs

"We hebben vandaag al meer dan vijftig mensen gehad die zonder afspraak op één van onze zeven testlocaties zijn geweest. Dat is een mooi begin", zegt Gertrud Zweerts. "Ik verwacht zeker, nu ook de introductiedagen voor scholen in het voortgezet onderwijs weer beginnen, dat het de komende weken een stuk drukker gaat worden. We zijn er in ieder geval klaar voor en hebben voldoende testcapaciteit."

Gertrud Zweerts, GGD IJsselland (Foto: Mariëlle Beumer RTV Oost)

Ook blijf het mogelijk om te testen op afspraak. "We bieden vanaf deze week dus twee testmogelijkheden aan in plaats van één. Wel is het zaak om bij beide opties de identiteitspapieren mee te nemen. Bij het testen zonder afspraak moeten alle gegevens nog zorgvuldig in ons systeem ingevoerd worden en dat kost wel iets meer tijd dan bij het testen op afspraak."