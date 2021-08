Verblijfsrecreatie in Overijssel aangetrokken, maar nog niet op niveau van voor corona

Het nationale cijferbureau heeft het aantal overnachtingen in het voorjaar van 2019, 2020 en 2021 op een rij gezet. In de cijfers is overal het effect van de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 duidelijk te zien. De gevolgen van de pandemie dreunen nog steeds na, want er waren dit voorjaar landelijk nog altijd 40 procent minder toeristen dan in het voorjaar van 2019.

Vooral buitenlandse toerist bleef nog weg in tweede kwartaal (Foto: Pixabay)

Vooral de provincie Noord-Holland, met Amsterdam en het Waddeneiland Texel als trekpleisters, hebben ingeleverd. In het tweede kwartaal van dit jaar waren daar zeventig procent minder toeristen die een overnachting boekten. Ook in Zuid-Holland en Groningen bleven ten opzichte van 2019 veel bedden voor toeristen onbeslapen.

Hoe zit het in Overijssel?

Overijssel, Gelderland, Zeeland en Friesland kenden de kleinste daling van het aantal toeristen. In deze provincies gaat het om een daling van minder dan twintig procent ten opzichte van 2019.

Dit zijn de Overijsselse cijfers:

Voor deze cijfers is het aantal gasten (Nederlands of uit het buitenland) geteld dat in het desbetreffende kwartaal minstens één nacht heeft geslapen in een logiesaccommodatie.

Wanneer ben je te gast?