"Alles gaat aan onze neus voorbij", Madelief (19) op jacht naar kamer in Enschede

Madelief uit Zutphen is al maanden op zoek naar een kamer in Enschede (Foto: RTV Oost)

Al sinds het begin van de zomer is Madelief op zoek naar een kamer in Enschede. En ze is niet de enige. Honderden studenten van Hogeschool Saxion en de Universiteit Twente zijn naarstig op zoek. Maar of ze die kamer dit collegejaar nog gaan vinden? Dat is maar zeer de vraag.

Madelief Kwakkelaar (19) uit Zutphen is tweedejaarstudent Creative Business aan Saxion. Samen met haar vriendin Indy zoekt ze een kamer of appartement. "Het liefst met z'n tweeën, al weten we dat het onze zoektocht nog moeilijker maakt."

Ouderlijk huis

Enschede telt een kleine 30.000 studenten, waarvan een deel op kamers woont omdat de afstand tot het ouderlijk huis lastig te overbruggen bleek. Maar vorig jaar zijn er door corona en door de vastgelopen huizenmarkt minder studenten uit hun kamer gegaan, de doorstroom stagneerde dus. Ook in de andere studentenstad van Overijssel, Zwolle, ziet de gemeente dat probleem.

Toch leverde het voor de eerstejaarsstudenten nog geen acuut probleem op, omdat er door het veelal online les weinig reden was om op kamers te gaan. Maar dat is dit jaar anders, beaamt Madelief. "Nu moet ik dus een uur reizen 's ochtends zodat ik om half 9 in de collegebank kan zitten, dat is wel even wennen."

Vier uur reizen

Madelief erkent dat haar reistijd nog meevalt met die van andere studenten. "Op die zoeksites van Facebook zie je dan ook studenten uit Friesland of Limburg. Laatst nog iemand die 4 uur onderweg was naar school in Enschede en ook nog geen kamer had gevonden." Voor internationale studenten is het probleem nog groter, omdat zij noodgedwongen naar dure hotels of Airbnb's moeten uitwijken.

En of het studenten nog gaat lukken om een kamer te vinden? Erik Klinker betwijfelt het. De makelaar van Extra Makelaars in Enschede ziet de toenemende vraag en de toenemende prijs. "En dan heb je in een aantal gevallen ook een hele kleine kamer die niet brandveilig en slecht geventileerd."

Illegaal

Klinker maakt zich al langere tijd druk over de illegale studentenkamers in de stad. "Hele straten zijn opgekocht door huisjesmelkers. Gelukkig komt daar nu een aanpak van. Maar blijkbaar is er al jaren heel veel vraag naar kamers, woonhuizen die verbouwd worden tot studentehuis, dat kan toch anders?"

Volgens Klinker moeten door de gemeente regels versoepeld worden om bijvoorbeeld een Universiteit Twente de ruimte te geven op haar eigen campus meer kamers te ontwikkelen. "Er is daar zat ruimte en er is genoeg vraag, dan los je het toch mooi op?" Leraren van de UT zijn inmiddels een eigen actie begonnen om vooral internationale studenten te helpen, door mensen te vragen een kamer te verhuren.

Oproep

Madelief doet intussen een oproep om onderdak te vinden voor haar en haar vriendin Indy: "Als iemand nog wat weet, dan hoor ik het graag. Ik kan niet wachten om in deze stad te wonen."