Onderwijspersoneel van ruim zestig scholen in Overijssel krijgt extra salaris

Docenten, ondersteunend personeel en schoolleiders van ruim zestig scholen in Overijssel krijgen de komende twee jaar extra salaris. Het ministerie van Onderwijs trekt miljoenen uit zodat scholen achterstanden als gevolg van corona kunnen wegwerken. Vooral onderwijspersoneel op scholen in Enschede profiteert daarvan, 26 Enschedese scholen in het basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs krijgen extra geld om de salarissen tijdelijk te verhogen.

De basisscholen in Enschede die voor de toelage in aanmerking komen kunnen gezamenlijk rekenen op bijna anderhalf miljoen euro. Het voortgezet (speciaal) onderwijs in de stad krijgt er ruim 800.000 euro bij. Voor de leraren, onderwijsassistenten en schoolleiders van deze onderwijsinstellingen betekent het een toelage van gemiddeld 8 procent, dat komt neer op 350 euro bruto per maand extra.

'Blij mee'

Katholiek Onderwijs Enschede (KOE) krijgt voor zes van hun 18 scholen extra geld. "Daar zijn we blij mee", zegt Willemijn van Dullemen van KOE. "Toch vraag ik me af of je hiermee beoogt wat je wilt beogen. Niet alle regio's kun je met elkaar vergelijken."

Het aantal scholen in bijvoorbeeld Zwolle dat geld krijgt voor extra salaris is aanzienlijk lager. Daar krijgen zes basisscholen gezamenlijk 450.000 euro, nog geen derde deel van het geld dat naar Enschede gaat. Het verschil heeft te maken met cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alleen scholen die volgens het CBS behoren tot de 15 procent met de hoogste achterstandsscore, komen in aanmerking.

Kansenongelijkheid

"Enschede heeft een enorme kansenongelijkheid", aldus Van Dullemen. "Enschede staat in de top vier. Extra lessen, kleinere groepen en extra handen voor bijles zijn zeker welkom. Het extra geld dat we nu krijgen voor salarissen is natuurlijk nooit verkeerd. Het kan mensen extra motiveren en ze krijgen de indruk dat ze gezien worden."

Het geld dat nu vanuit het ministerie komt mogen scholen alleen gebruiken voor een toelage in het loon. In totaal is er door het ministerie ruim 375 miljoen euro beschikbaar voor het tijdelijke extra salaris. Of er over twee jaar een vervolg komt op de regeling is aan een volgend kabinet.

Structureel hoger salaris

"Wij hopen wel op een structurele oplossing", zegt Van Dullemen. "We zitten al een maand of acht zonder CAO, de onderhandelingen lopen nog. Daar moet worden gepleit voor een structurele loonsverhoging. Dan kunnen we kwalitatief goede mensen aantrekken en een aantrekkelijke baan bieden. Daar vraagt de sector al heel lang om."