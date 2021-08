Staantribune in De Adelaarshorst mogelijk tijdelijke zittribune om supporters beter te kunnen spreiden

Go Ahead Eagles overweegt de staantribune in stadion De Adelaarshorst aan te passen zodat de club beter kan voldoen aan de coronaregels. De club wil op de betonnen treden van de tribune kruizen aanbrengen waar supporters op kunnen zitten, legt een woordvoerder van Go Ahead Eagles.

De regel is dat clubs twee derde van de stadioncapaciteit mogen bezetten met supporters. Bovendien moeten die supporters blijven zitten tijdens de wedstrijd. Dat heeft Go Ahead Eagles bij de eerste thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen ingevuld door de staantribune te sluiten en de overige tribunes voor twee derde te bezetten.

Staan, springen, hossen

De kritiek op de voetbalclubs en de KNVB zwelt met de week echter verder aan. Clubs krijgen het verwijt dat de supporters niet afdoende over het stadion worden verspreid. En de supporters trekken zich niets aan van de regel dat ze moeten blijven zitten. In alle stadions werd er ook afgelopen weekend weer gestaan, gesprongen en gehost.

Go Ahead Eagles wil het kabinet graag tegemoet komen en heeft nu bedacht hoe de supporters die naar binnen mogen beter over het stadion verspreid kunnen worden. De oplossing: maak van de staantribune een zittribune door kruizen aan te brengen. Elk kruis is dan een 'stoeltje'. Tijdelijk echte stoeltjes in het staantribune bouwen is volgens een woordvoerder 'niet te realiseren'. Ook omdat mogelijk na 20 september de stadions helemaal gevuld mogen worden.

Gesprek met KNVB

Vanmiddag praten gemeenten met de KNVB over de maatregelen in de stadion. Het is volgens de woordvoerder van Go Ahead Eagles aan de KNVB om het idee van de Deventer voor het aanpassen van de staantribune goed te keuren. Of supporters op de aangepast staantribune netjes zullen blijven zitten, is echter zeer de vraag met de ervaringen van afgelopen weekend in het achterhoofd. "Dat is op zittribunes niet anders", aldus de woordvoerder van Go Ahead Eagles.