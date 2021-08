Rechtbank spreekt Enschedeër (75) vrij van betrokkenheid bij hennepteelt

De rechtbank in Almelo heeft een 75-jarige oud-ondernemer uit Enschede vrijgesproken van betrokkenheid bij een hennepkwekerij. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs geleverd. Tegen de man was een werkstraf van 180 uur geëist.

Twee jaar geleden werd in het bedrijfspand van de verdachte een wietkwekerij met 543 planten gevonden. De vangst was bij toeval. Na een melding van energiebedrijf Enexis over extreem stroomverbruik had de politie net een kwekerij aangetroffen in een naastgelegen bedrijfspand. Een monteur van Enexis zag dat er ook iets bijzonders aan de hand was bij het pand van de 75-jarige en tipte de politie. Die nam een kijkje en vond de plantage op de eerste etage van het pand.

Plukze-wetgeving

Tijdens de strafzaak zei de 75-jarige dat hij zelf nooit op de eerste verdieping kwam. De enige die er wel eens kwam zou een klusjesman zijn, die zelf de sleutel had. Die klusjesman zou na de vondst van de plantage spoorloos vertrokken zijn. Over vier weken beslist de rechtbank nog over een ontnemingsvordering. Het Openbaar Ministerie eiste tijdens de strafzaak dat de oud-ondernemer 176.000 euro criminele winst zou afstaan. Dat vonnis is over vier weken.