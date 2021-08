Brand in voormalige Gasterij De Blauwe Hand Wanneperveen veroorzaakt door brandbom

De verwoestende brand in de voormalige Gasterij De Blauwe Hand in Wanneperveen, in juni, is veroorzaakt door een brandbom met benzine die op het dak van het pand is gegooid. De politie is nog steeds op zoek naar de persoon of de personen die verantwoordelijk zijn voor de brand, waarbij het pand aan de Veneweg compleet werd verwoest.

Eerder concludeerde de politie al dat de brand, die woedde in de nacht van 14 op 15 juni, was aangestoken. Nu wordt bekendgemaakt dat dat is gedaan met een brandbom. Die werd vlak voor middernacht op het rieten dak van het pand gegooid. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het dak.

Er waren ten tijde van de brand zeven mannen in het pand aanwezig, arbeidsmigranten die daar tijdelijk verbleven. Ze werden gewaarschuwd door een brandalarm en konden op tijd naar buiten.

Vlak voordat de brand uitbrak reed een auto vanaf het pand via de N344, over de brug richting Meppel. Het gaat volgens de politie mogelijk om een witte Opel Corsa. De politie zoekt ook naar meer informatie over dit voertuig of over de bestuurder.

De politie zoekt hulp van het publiek in het onderzoek. Het gaat vooral om mogelijke informatie over de brandstichter of -stichters, om informatie over de witte Opel Corsa en de bestuurder van die auto en om informatie over de achtergrond van de brand.